A Montespertoli due mini campus gratuiti per bambini e bambine

Il Comune di Montespertoli propone MATtine al Museo, due mini campus nei musei del territorio pensati per offrire ai più piccoli un’esperienza educativa e creativa durante le vacanze natalizie. Due mattinate, due musei, due laboratori diversi, per avvicinare bambini e bambine alla cultura attraverso il gioco, l’ascolto e la manualità.

Gli appuntamenti si svolgeranno lunedì 29 dicembre presso il Museo Amedeo Bassi e lunedì 5 gennaio presso il MuTer – Museo del Territorio, entrambi con orario 10.00–13.00. Si tratta di incontri della durata di tre ore ciascuno, ai quali i bambini possono partecipare in autonomia.

I mini campus sono rivolti a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, con un numero massimo di 10 partecipanti per ciascun incontro. La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi a uno solo o a entrambi gli appuntamenti. Le iscrizioni scadono il 27 dicembre.

Il programma

La prima giornata, lunedì 29 dicembre al Museo Amedeo Bassi, sarà dedicata a La tombola musicale. La mattinata inizierà con una visita al museo, la presentazione dell’artista Amedeo Bassi e degli oggetti che raccontano la sua storia, accompagnata da una carrellata di musiche e strumenti musicali.

A seguire, il laboratorio creativo: i partecipanti realizzeranno cartelle per il gioco della tombola, decorandole con elementi musicali e associando ai numeri divertenti corrispondenze sonore. Al termine dell’attività, ogni bambino porterà a casa un kit per il gioco della tombola a tema musicale.

Il secondo appuntamento, lunedì 5 gennaio al MuTer – Museo del Territorio, è intitolato La scopa della Befana. La mattinata prevede una passeggiata al museo con la lettura di storie dedicate alla Befana. Il laboratorio successivo sarà dedicato alla realizzazione di scope realizzate con materiali naturali, da appendere al camino di casa come portafortuna e simbolico richiamo per la tradizionale e buffa vecchietta che nella notte dell’Epifania fa il giro delle case.

