Misericordia Empoli: visita del governatore Pagliai al volontario aggredito

Attualità Empoli
Questa mattina il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai, ha fatto visita all’ospedale San Giuseppe di Empoli al confratello Antonio Turrisi, il volontario ricoverato dallo scorso novembre dopo la brutale aggressione subita davanti alla mensa Emmaus.

Un incontro carico di emozione, nel quale il Governatore ha voluto portare personalmente, ad Antonio e alla sua famiglia, gli auguri di buon Natale e il caloroso saluto di tutta la Misericordia di Empoli, dei volontari e delle volontarie e del Magistrato. Un gesto semplice ma profondamente sentito, accompagnato dall’abbraccio ideale dei Confratelli e delle Consorelle che, sin dai giorni immediatamente successivi all’aggressione, non hanno mai fatto mancare ad Antonio e alla sua famiglia il loro sostegno, l’affetto e la preghiera.

“Ho portato ad Antonio, con grande emozione, i più sinceri auguri – ha dichiarato il Governatore Francesco Pagliai – da parte di tutta la Misericordia di Empoli. Il Santo Natale è il tempo in cui il cuore si apre agli altri, per donare gioia e serenità, per questo desideriamo che Antonio e la sua famiglia sentano forte tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. Anche se quest’anno non potrà essere fisicamente con noi, lo sarà certamente nei nostri cuori. Ad Antonio va il nostro più profondo ringraziamento per tutto l’operato svolto in questi anni, per la dedizione, la generosità e lo spirito di servizio con cui non si è mai tirato indietro, rappresentando pienamente i valori della nostra Misericordia”.

Fonte: Misericordia di Empoli

