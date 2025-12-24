Mostre e musei civici aperti a Livorno per le Feste

Mostre e musei civici aperti durante le feste di Natale, di Capodanno e per l’Epifania.

Museo Fattori e Museo Mediceo aperti in tutti i giorni festivi con orario 10-19. A queste giornate si aggiungono, con gli stessi orari, anche quelle di lunedì 29 dicembre e di lunedì 5 gennaio.

In occasione delle prossime festività, inoltre, il Museo della Città di Livorno osserverà alcune variazioni nell'orario di apertura. Più precisamente la struttura ospitata ai Bottini dell’Olio sarà aperta nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19, nei giorni del 25 e 26 dicembre, e del 1° e 6 gennaio. Il 31 dicembre, invece, accoglierà i visitatori dalle 10 alle 18.

La possibilità di visitare le mostre in corso nelle strutture museali cittadine è affiancata, anche per il prossimo fine settimana, da varie attività.

Sabato 27 dicembre alle ore 16, al Museo della Città, Sezione mostre temporanee Bottini dell'Olio e salottino reference biblioteca, il Sabato del Vernacoliere, rassegna di incontri con gli autori del celebre periodico di satira, con la moderazione degli studenti del Liceo Cecioni - Indirizzo Artistico, avrà come ospite Alberto Magnolfi.

Ingresso gratuito.

Info: museodellacitta@comune.livorno.it.

Domenica 28 dicembre alle 17.30 al Museo Fattori ultimo appuntamento con Benvenuti in Villa, la speciale visita guidata in compagnia dei “padroni di casa”, Enrichetta Rodocanacchi e Francesco Mimbelli, interpretati da Elisa Puccini e Diego Bellettini. Dialoghi e intrighi, questioni mondane e familiari: uno sguardo fugace nella vita della Livorno ottocentesca per conoscere la storia di Villa Mimbelli e delle maestranze che hanno contribuito alla sua realizzazione.

L’evento ha un costo di € 3,00 oltre al biglietto d'ingresso in mostra ed è organizzato da Coop. Itinera in collaborazione con Coop. Agave e Coop. Culture.

È consigliata la prenotazione.

Non mancherà, altresì, la possibilità di partecipare a visite guidate a partenza garantita. Di seguito il calendario:

Venerdì 26 dicembre

ore 17.30, Museo Fattori - visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (costo 3 € oltre al biglietto d'ingresso in mostra). Info e prenotazioni: infomuseofattori@comune.livorno.it

Sabato 27 dicembre

ore 17.00, Museo della Città - visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna (costo 3 € oltre al biglietto d'ingresso al Museo). Info e prenotazioni: museodellacitta@comune.livorno.it

ore 11.00 e 17.30, Museo Fattori - visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (costo 3 € oltre al biglietto d'ingresso in mostra). Info e prenotazioni: infomuseofattori@comune.livorno.it

Domenica 28 dicembre

ore 17.00, Museo della Città - visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna (costo 3 € per la visita, oltre al biglietto d'ingresso al Museo). Info e prenotazioni: museodellacitta@comune.livorno.it

ore 11.00, Museo Fattori - visita guidata alla mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura (costo 3 € oltre al biglietto d'ingresso in mostra). Info e prenotazioni: infomuseofattori@comune.livorno.it

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

