Parco di Pinocchio, grandi appuntamenti col teatro di strada

Il teatro di strada torna a incantare il Parco di Pinocchio a Collodi (Pescia –Toscana); dal 26 al 30 dicembre 2025, alcuni dei migliori artisti del Senza Fili – Pinocchio Street Festival, saranno i protagonisti di una kermesse teatrale capace di coinvolgere grandi e piccoli.

“Mangiafoco” è il titolo di questa rassegna di teatro di strada, con tanti spettacoli di cantastorie e teatro comico, ogni giorno dalle 14:00 alle 16:00, grazie al sostegno del MIC- ministero della cultura italiano.

Dopo il mese di agosto, si rinnova il connubio tra il festival e il parco. Da 10 anni Collodi ospita il Senza Fili- Pinocchio Street Festival, un evento urbano a carattere internazionale dedicato al teatro, la musica e il circo. Il Parco di Pinocchio è uno degli scenari più suggestivi di questo festival, apprezzato a livello nazionale e riconosciuto dal Ministero della Cultura.

Nella meravigliosa cornice dei percorsi di visita del Parco di Pinocchio, troverete le pièces itineranti “La Compagnia Viaggiante” e “Verso le Lontane Americhe” tratte da “Storie Per Citrulli” un progetto teatrale ispirato a “Le Avventure di Pinocchio” per la regia e drammaturgia di Alessio Michelotti. Nella Sala del Grillo alle ore 15:00, potrete assistere agli spettacoli di cantastorie e teatro ragazzi con le compagnie “Trabagai” e “Felice & Celina”.

Nello spettacolo La Compagnia Viaggiante, con Michele Cariello e Francesco Bargi, per la regia e drammaturgia Alessio Michelotti, l’illustrissimo Cavaliere Sig. Mangiafoco, regista di fama mondiale e maestro del palcoscenico, alla vigilia della sua partenza per le lontane Americhe, ha voluto fermarsi in questo parco, per lasciare a voi tutti l’indelebile ricordo dello spettacolo mirabolante della sua compagnia…

La pièce Verso le Lontane Americhe, con Tiziana Rinaldi e Luca Lunatici, sempre per la regia e drammaturgia Alessio Michelotti, prende spunto da un quesito: Ma lo sai cosa ci fanno con il nostro carissimo Pinocchio quando arriva in America?

Di e con Felice Pantone e Celina Scarlatti è lo spettacolo Storie Sotto l’Albero, ovvero Felice & Zazzà (aiuto cantastorie) racconteranno e canteranno le storie sotto l’albero, per questo evento dedicato al pubblico della famiglia. Il suono di organetto di Barberia e l'incontro con un cantastorie che in occasione del Natale propone storie, raccontini, canzoni e tanto altro per uno spettacolo che non mancherà di affascinarvi.

Ne La Principessa Triste, di e con Giorgio Monteleone ed Elena Farulli (Compagnia Trabagai), un pentolaio arriva con il suo carretto pieno di pentole e si presenta ai bambini: interagisce con loro e davanti a loro, come per magia, trasforma il carretto in un castello, dalle cui finestre si affaccia la principessa triste. Catapultato nella storia che lui stesso sta raccontando, il pentolaio si troverà ad affrontare diverse peripezie per rendere felice la principessa. Una fiaba classica russa “la principessa triste”, che nella nostra versione liberamente riadattata tocca temi come il consumismo, l'amicizia, la solidarietà.

Questa la programmazione delle cinque giornate al Parco di Pinocchio:

Venerdì’ 26 gli spettacoli si aprono con la “Compagnia Viaggiante”, seguito dai Trabagai dal titolo “La principessa triste”.

Sabato 27 dicembre lo spettacolo itinerante “Verso le lontane Americhe”, seguito dallo spettacolo di Felice e Celina dal titolo “Storie sotto l’albero”.

Domenica 28 La compagnia viaggiante, seguirà Trabagai con “La principessa triste”.

Lunedì 29 apertura con lo spettacolo itinerante “Verso le lontane Americhe”, di seguito la compagnia Trabagai con “La principessa triste”.

Infine, martedì 30, “Verso le lontane Americhe” e, a seguire, Felice e Celina in “Storie sotto l’albero”.

Fonte: Ufficio stampa

