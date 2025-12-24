Pioggia e neve in Toscana per Natale: codice giallo anche il 25 dicembre

dalla Regione Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Alle 12 di giovedì cessa l'allerta neve sui versanti appenninici

La Sala operativa della protezione civile regionale informa che è estesa all’intera giornata di domani, giovedì 25 dicembre, l’allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore sulle isole dell’Arcipelago e sull’Appennino orientale.

Cessano invece alla mezzanotte di oggi, mercoledì, il codice giallo per vento (pianura, costa, Arcipelago, zone collinari e appenniniche) e alle 12 di domani, giovedì, il codice giallo per rischio neve sui versanti appenninici emiliani e romagnoli.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
23 Dicembre 2025

Pro Loco, dalla Regione 350mila euro di contributi straordinari: sono 283 i beneficiari

La Regione Toscana ha approvato con decreto l’elenco dei soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari alle associazioni Pro Loco toscane – anno 2025, destinando complessivamente 350mila [...]

Vernio
Attualità
23 Dicembre 2025

Strage di Natale, assessore Boni a Vernio ricorda il Rapido 904

Un boato cupo e sordo squarcia la notte dell’Appennino tosco-emiliano e oltre 200 persone, tra vittime e feriti, vengono strappate alla propria storia. La strage di Natale - avvenuta il [...]

Toscana
dalla Regione
23 Dicembre 2025

Inclusione digitale, due milioni di euro per proseguire l’esperienza dei PDF

La Toscana rilancia il suo impegno sull’alfabetizzazione digitale dei cittadini più fragili con un nuovo avviso da 2 milioni di euro per tenere viva la rete dei Punti Digitale Facile [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina