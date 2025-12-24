Pistoia, firmata l'ordinanza per il divieto di botti e fuochi d'artificio

Anche quest’anno, a tutela della sicurezza pubblica e della civile convivenza, un’ordinanza vieta l’utilizzo di fuochi d’artificio e botti. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 16.00 del 31 dicembre fino alla stessa ora del primo gennaio.

Nello specifico, si vieta l’uso di materiali esplosivi (petardi, castagnole e materiali pirotecnici simili) su tutto il territorio comunale. Le misure indicate sono valide sia nei luoghi pubblici che in ambienti privati aperti al pubblico o nei quali tali attività potrebbero recare pregiudizio a terzi e produrre danni su aree pubbliche.

È vietato anche il lancio delle cosiddette lanterne cinesi volanti, così come di ogni altro oggetto volante tipo mongolfiera che abbia a bordo materiali infuocati o con fiamma libera.

Per i trasgressori sono previste multe da 80 a 360 euro e l’eventuale applicazione di sanzioni accessorie.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa