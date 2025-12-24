Addio a Renato Galli, neurologo e direttore del dipartimento medico: il cordoglio di colleghi e ASL Toscana nord ovest

È scomparso nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, ad appena 66 anni, Renato Galli, neurologo all’ospedale Lotti e direttore del dipartimento aziendale delle Specialità mediche dell’ASL Toscana nord ovest.

A esprimere il cordoglio alla famiglia del medico, che durante la sua attività si è sempre distinto per importanti qualità morali e professionali, sono in particolare la direzione aziendale dell’ASL, la direzione del presidio ospedaliero di Pontedera e tutte le colleghe e i colleghi a partire dalle professioniste e professionisti che fanno parte delle oltre quaranta unità operative afferenti al suo dipartimento.

L’Azienda esprime vicinanza alla moglie, Antonella Battaglia, anche lei medica della ASL Toscana nord ovest, e ai figli di Renato.

Questo il ricordo delle colleghe e dei colleghi:

“È con profondo dolore che salutiamo il nostro Direttore, un collega, un leader, un punto di riferimento per tutti noi.

Nel suo percorso ha incarnato valori solidi e coerenti: lealtà, riconoscenza, rispetto per l’azienda intesa come luogo di responsabilità condivisa. Ha sempre cercato soluzioni, evitando le polemiche e privilegiando il dialogo, anche nelle situazioni più complesse.

È stato un leader autorevole e umano, capace di valorizzare i suoi collaboratori, costruire fiducia e guidare con l’esempio. La sua leadership si è fondata sulla presenza, sulla competenza e sul senso del dovere.

L’insegnamento più alto lo ha offerto nel modo in cui ha affrontato la malattia: con lucidità, dignità e misura, continuando a esserci senza mai cedere alla rabbia o al rancore. Anche nella fragilità ha saputo essere una guida, trasformando un passaggio difficile in una testimonianza di profonda responsabilità e umanità.

Caro Renato, ti ricordiamo con gratitudine e rispetto. Il vuoto che lasci è enorme, ma resteranno come esempio la tua correttezza, la tua devozione e il tuo profondo senso del dovere”.

Il dottor Galli, dal febbraio 2025 nominato direttore del dipartimento delle specialità mediche, si era laureato in Medicina all’Università di Pisa dove si era anche specializzato in Neurologia e Medicina riabilitativa conseguendo il dottorato di ricerca in fisiopatologia delle funzioni nervose.

Allievo del dottor Murri, Renato Galli ha poi ricoperto diversi incarichi nella sanità pubblica: dal 1993 al 20 è stato dirigente medico all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per poi diventare direttore della Neurofisiopatologia all’ospedale Lotti di Pontedera. Successivamente è stato nominato direttore dell’area omogenea per le patologie cerebro cardio vascolari dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

La salma di Renato Galli sarà esposta nella camera mortuaria del cimitero della Misericordia di Viareggio. I funerali si terranno sabato 27 dicembre alle 15.00 nella chiesa di Santa Rita.

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest - Ufficio stampa