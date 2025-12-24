San Casciano, il sindaco Ciappi festeggia con gli ultranovantenni della Rsa Villa San Martino

Uno scambio degli auguri condiviso con i nonni e le nonne della Rsa, ospiti di Villa San Martino per portare messaggi di serenità, pace e buonumore a tutto il personale della struttura e soprattutto a coloro che risiedono nella residenza sanitaria di San Casciano. E’ stato il sindaco Roberto Ciappi, in occasione del tradizionale tour degli auguri natalizi, a fare visita alla casa di riposo dove è stato accolto con entusiasmo dalla direttrice Simona Masini e dai tanti ultranovantenni presenti in una delle ampie sale della struttura immersa nello splendido paesaggio delle colline sancascianesi.

“Un bellissimo momento di festa collettiva che abbiamo potuto vivere insieme agli anziani e alle anziane della Rsa – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi – è stata un’occasione di ascolto, riflessione, emozione con tutti loro che rappresentano il nostro importante patrimonio di memoria, radici storiche, identità culturali, testimoni di un tempo lontano che acquisisce valore, conoscenza e consapevolezza con i preziosi ricordi di chi li conserva e li trasmette. Su questa scia ho voluto compiere un tuffo nel passato e ricordare la costruzione della Rsa Villa San Martino, il percorso di proficua collaborazione che si è costruito tra l’amministrazione comunale e la proprietà, ho voluto porre l’accento sul cammino longevo delle tante tradizioni sancascianesi, portate avanti proprio grazie all’impegno dei nostri nonni e delle nostre nonne che hanno promosso e diffuso senso civico, partecipazione alla vita pubblica e amore per il volontariato, come, tra le altre, l’attività dei Sepolcri, i tappeti floreali realizzati artigianalmente che arricchiscono le chiese di San Casciano, la Chiesa del Suffragio e la Chiesa di Santa Maria sul Prato nel periodo pasquale. Senza i nostri anziani non c’è futuro, rispettiamoli, amiamoli, ascoltiamoli, impariamo dalle loro esperienze, dai loro percorsi di vita che hanno visto, conosciuto e superato i momenti più bui della nostra storia con la voglia di libertà, il desiderio di ricostruzione, il sacrificio del lavoro. E soprattutto non lasciamoli soli, una comunità che sa farsi sentire vicina, solidale ai bisogni delle persone più fragili, che non lascia indietro nessuno, è una comunità più unita, più forte, capace di affrontare le tante sfide che ci attendono”.

La visita del sindaco Ciappi, che ha augurato agli ospiti e alle loro famiglie un Natale pieno di gioia, tenerezza e dialogo tra le generazioni, si è conclusa con la condivisione di un brindisi, tanti sorrisi e momenti di commozione. Nella Rsa Villa San Martino risiedono sessantanove ospiti e quindici usufruiscono del centro diurno. Una ventina sono ultranovantenni e due ultracentenari.

