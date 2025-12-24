All'ospedale San Jacopo Vigili del Fuoco e Cuori Arancioni portano sorrisi e regali ai piccoli pazienti della Pediatria

Una vigilia di Natale speciale per i bambini ricoverati in Pediatria all’ospedale San Jacopo: questa mattina il reparto ha accolto una doppia donazione all’insegna della gioia e della solidarietà.

A far visita ai bambini sono stati i Vigili del Fuoco, in servizio e in quiescenza, di Pistoia, grazie a un’iniziativa organizzata in collaborazione con i Clown Dottori dell’Associazione Ridolina. Hanno portato doni ai piccoli degenti, trasmettendo un messaggio di vicinanza e affetto a chi trascorrerà le festività in ospedale.

A condividere questo gesto di solidarietà anche il gruppo “Cuori Arancioni” di Pistoia, che, come da tradizione, ha fatto sentire la propria presenza con regali e momenti di spensieratezza nel reparto grazie alla presenza di Babbo Natale. Le due iniziative hanno reso la giornata ancora più speciale per i bambini e per tutto il personale sanitario in un momento così particolare dell'anno.

Ad accogliere le due delegazioni, il dottor Leonardo Capecchi per la direzione sanitaria di Presidio, il dottor Rino Agostiniani, direttore della SOC Pediatria, la dottoressa Silvia Ghione, responsabile della Pediatria, il dottor Marco Capacci della direzione infermieristica e la coordinatrice infermieristica del reparto, Stefania Magnanensi. Il personale ha espresso il proprio ringraziamento ai Vigili del Fuoco e ai Cuori Arancioni per questo segno tangibile di solidarietà.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa