Santa Maria a Monte: Capodanno in sicurezza, linee guida per cittadini e famiglie

Con l'avvicinarsi delle festività, in occasione del Capodanno, si invitano tutti i cittadini a tenere comportamenti consapevoli e vigili nell'utilizzo degli artifici pirotecnici che dovranno essere acquistati presso i rivenditori autorizzati ed utilizzati in conformità alle normative vigenti.

In particolare si raccomanda di fare attenzione all'utilizzo di tale artifici in luoghi con presenza rilevante di animali e in ogni situazione in cui il rumore può contrastare con la sicurezza e la quiete pubblica.

Si confida inoltre nel rispetto delle regole base per un utilizzo sicuro:

- Vigilare affinchè gli artifici non siano esplosi da minorenni

- Se un fuoco d'artificio non si accende, non tentare mai di riaccenderlo. Lascialo raffreddare e bagnalo con acqua prima di smaltirlo. Non raccogliere mai fuochi

inesplosi trovati per strada.

- Accendere i fuochi all'aperto, lontano da persone, finestre, balconi, materiali infiammabili e veicoli. Non lanciare mai petardi verso altre persone.

In caso di emergenza, contattare immediatamente il 112 Numero di Emergenza Unico.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

