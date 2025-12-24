Santa Maria Annunziata: concorso e borsa di studio per un Natale dei ricordi

Un dicembre intenso all’ospedale Santa Maria Annunziata anche grazie alle iniziative della Direzione Infermieristica Fiorentina Sudest con il concorso “Il dolce ricordo del Natale”. Una competizione aperta a tutti gli infermieri, ai gruppi degli operatori sanitari e tecnici dei reparti e dei servizi ospedalieri e dei presidi territoriali della Zona Firenze Sud Est, nata con l’intento di creare uno spazio di condivisione autentica, in cui ciascuno potesse raccontare e rappresentare il Natale. La vittoria è andata alla Sala Operatoria che nel corridoio-ingresso sale A B C ha saputo rappresentare con grande sensibilità l’immagine di un caminetto acceso, arricchito da una poesia scritta da un’infermiera al proprio nonno. Un simbolo potente e delicato allo stesso tempo che richiama le serate di un tempo, i racconti condivisi, le novelle ascoltate insieme. Ogni reparto partecipante ha comunque interpretato il tema in modo personale e profondo, riportando alla luce memorie intime e preziose.

Nei giorni scorsi si è tenuta anche la premiazione della borsa di studio in ricordo di Manuela Butini, resa possibile grazie al sostegno dell’Associazione OSMA Onlus, a cui va il ringraziamento della Direzione e di tutto l’ospedale per la sensibilità, la vicinanza e l'impegno costante nel mantenere viva una memoria che continua a generare valore. Per i colleghi infermieri, Manuela Butini continua, infatti, a vivere attraverso valori come la gentilezza, la cura e la delicatezza del gesto professionale e umano.

“Un filo invisibile ma forte che unisce il ricordo affettivo alla pratica quotidiana della cura – commenta Patrizia Grassi, Direttrice Gestione Assistenza Infermieristica Fiorentina Sudest - trasformando la memoria in presenza viva, capace di orientare il nostro modo di essere professionisti e persone”.

Il tema scelto per la borsa di studio è stato il “Green Hospital”. Ha coinvolto 6 progetti ma ha trovato piena espressione nei progetti premiati ex equo della Chirurgia d’Urgenza e della Rianimazione. La prima struttura è stata premiata per “Med- Link: Oggetti in movimento“, un progetto che nasce con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle scorte sanitarie attraverso uno strumento digitale che diminuisce gli sprechi economici e ambientali e migliora la collaborazione tra reparti.

La Rianimazione, invece, ha vinto con “OSMA, un Ospedale Green: si parte dal GREEN TEAM con i primi obiettivi SMART. Campagna di sensibilizzazione, formazione e reclutamento”: la finalità è sensibilizzare all’ecologia il personale operante nel sistema sanità, attraverso la diffusione dei corretti atteggiamenti da seguire durante la quotidiana vita lavorativa oltre alla revisione dei processi e all’adozione di scelte con impronta ecologica più sostenibile ed etica.

“In questo intreccio di memoria, affetti e impegno professionale – conclude Grassi - il Natale di quest’anno si è trasformato in un tempo di condivisione autentica, capace di unire passato, presente e futuro nel segno della cura”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

