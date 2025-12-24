Savino Del Bene Volley, rientro dolce al Pala BigMat: Cuneo battuta 3-0, rivincita compiuta

È dolce il rientro a casa delle Campionesse del Mondo che, a un mese esatto dall’ultimo match di Serie A1 disputato tra le mura del Pala BigMat, sconfigge in tre set la Honda Cuneo Granda Volley e conferma la propria imbattibilità casalinga.

Un match approcciato al meglio per le ragazze di coach Gaspari, con un primo set in cui l’efficacia al servizio (3 ace) e l’ottima distribuzione dell’attacco (45%) hanno permesso alle toscane di vincere agevolmente (25-15).

Cambia il ritmo nella seconda frazione con Cuneo che, dopo un avvio deficitario, è riuscita a esprimersi al meglio grazie all’apporto della sua opposta (7 punti per Diop) e giocarsela punto a punto, cedendo solo ai vantaggi (27-25).

Come accaduto nel primo parziale, è di nuovo la Savino Del Bene Volley ad avere il controllo del set già dalle prime battute, grazie ad una Antropova in gran spolvero (8 punti nel set con 4 muri vincenti) e in grado di chiudere in proprio favore per 25-13.

Top scorer e MVP dell’incontro è proprio l’opposta azzurra Ekaterina Antropova, autrice di 20 punti, seguita da Skinner (9) e Franklin (7). Per le ospiti la sola Diop chiude in doppia cifra (12), supportata da Cecconello (8) e Pucelj (7).

A livello statistico la Savino Del Bene Volley ha vinto il duello a muro (10-4) e servito con maggiore efficacia (6-3). Per quanto riguarda poi la ricezione, i numeri sono speculari tra le formazioni (56% di positività) mentre in attacco Antropova e compagne hanno registrato percentuali superiori (46%-34%).

Confermato il secondo posto in Serie A1 con 40 punti, la squadra di coach Gaspari preparerà nei prossimi due giorni il delicato derby fiorentino contro Il Bisonte Firenze, previsto per venerdì 26 dicembre alle ore 18:30.

La cronaca

Nella sfida della sedicesima giornata di Serie A1, la Savino Del Bene Volley schiera il 6+1 composto da Bechis al palleggio e Antropova come opposta, il tandem americano Franklin e Skinner come schiacciatrici con al centro il duo Weitzel-Nwakalor. Il libero è Brenda Castillo.

La squadra di coach Salvagni scende in campo con Alloui in regia e l’ex Diop nel ruolo di opposta, in posto 4 la coppia Pucelj-Pritchard mentre al centro Keene e Cecconello. Il libero è Bardaro.

1° Set

Parziale di 5-0 per la Savino Del Bene Volley in avvio e primo time-out per Cuneo ma il vantaggio rimane invariato dopo il pallonetto di Antropova (9-4). Si avvicinano le avversarie grazie ad alcuni errori in attacco delle toscane (12-10) ma è compatta la squadra di coach Gaspari (16-11). Sul finale allungano Antropova e compagne, addirittura a +9 dopo il turno al servizio della stessa opposta (22-13). L’errore al servizio di Pucelj sigilla il set (25-15).

2° Set

Ancora di marca toscana l’avvio di secondo parziale (8-3). Il turno al servizio di Diop riduce lo svantaggio delle piemontesi (9-7), sempre a -2 nella seconda parte di frazione grazie a una grande intensità al servizio (16-14). L’ace di Keene permette l’aggancio a quota 19, ma riesce la Savino Del Bene Volley a trovare un nuovo break con Antropova (22-20). Sul finale, giocato punto a punto, è l’errore della stessa Keene in fast a regalare il secondo set alle biancoblù (27-25).

3° Set

Come nei precedenti parziali parte al massimo la squadra di coach Gaspari (5-0). La parallela di Skinner vale il +7 per la Savino Del Bene Volley (10-3), sempre in controllo con la propria opposta (15-5). Il mani-out di Franklin conferma il vantaggio delle toscane (20-10), in grado di chiudere il match sull’errore dalla seconda linea di Diop (25-13).

Coach Gaspari post-partita: “Sono molto contento perché in questa fase della stagione si gioca tanto ed è quindi normale prevedere anche un calo durante le partite, anche per merito delle avversarie. Oggi siamo stati concreti e cinici per due set e mezzo, poi ci siamo spenti con qualche imprecisione nel secondo set, anche grazie alla loro battuta che, come all’andata, ci aveva messo in grossa difficoltà. Sono però molto soddisfatto, perché con dinamiche di gioco diverse non è mai scontato portare a casa una vittoria piena e ottenuta in questo modo. Ricordatevi: i risultati lo stanno dimostrando anche oggi, bisogna essere molto bravi a rimanere concentrati giocando ogni tre giorni, perché lo scherzetto è dietro l’angolo. Ci prendiamo questi tre punti e adesso subito la testa a Firenze, perché è un’altra partita molto importante per il nostro cammino in campionato.”

Savino Del Bene Volley – Honda Cuneo Granda Volley: 3-0 (25-15, 27-25, 25-13)

Savino Del Bene Volley: Traballi 1, Bechis 1, Skinner 9, Castillo (L1), Ruddins n.e., Franklin 7, Ribechi n.e., Bosetti n.e., Ognjenovic n.e., Mancini, Graziani n.e., Nwakalor 6, Antropova 20, Weitzel 5. All.: Gaspari.

Honda Cuneo Granda Volley: Koulisiani, Keene 5, Atamah n.e., Rivero, Marring (L2), Pritchard 5, Magnani, Allaoui 1, Bardaro (L1), Cecconello 8, Pucelj 7, Signorile, Diop 12. All: Salvagni.

Arbitri: Santoro – Angelucci

Durata: 1h 22′ (22′,32’,21’)

Attacco Pt%: 46% – 34%

Ricezione Pos% (Prf%): 56% (35%) – 56% (36%)

Muri Vincenti: 10 – 4

Ace: 6 – 3

MVP: Antropova

Spettatori: 2127

Photo Credit: Maurizio Anatrini

Fonte: Ufficio stampa