Scontri dopo Empoli-Roma, a distanza di 9 mesi Daspo per 18 tifosi azzurri

La questura di Firenze ha disposto 18 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi dell'Empoli dopo gli scontri avvenuti il 9 marzo scorso, in seguito alla partita contro la Roma disputata allo stadio Castellani finita 0-1 per i giallorossi (la notizia su Empoli Channel). Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dopo la fine dell'incontro un minivan con tifosi romanisti, staccatosi dal percorso predisposto verso la Fi-Pi-Li, è passato davanti piazza Guido Guerra dove alcuni tifosi azzurri si erano ritrovati nei pressi di un locale.

Questi ultimi avrebbero lanciato una bottiglia contro il mezzo, facendo nascere alcuni tafferugli sedati dall'intervento delle forze dell'ordine. Secondo alcune testimonianze, il fatto sarebbe stato preceduto da un altro scontro che avrebbe visto alcuni tifosi romanisti minacciare e aggredire i supporter empolesi appena arrivati nelle vicinanze del locale. Una quindicina di persone furono identificate dalla polizia e in questi mesi la Divisione Anticrimine ha selezionato i profili di 18 ultras, ritenuti responsabili di comportamenti contrari all'ordine pubblico e sicurezza negli stadi, per i quali è stato disposto il Daspo. Intanto i tifosi del Bayern Monaco, gemellati con quelli dell'Empoli, hanno espresso solidarietà con uno striscione.

Notizie correlate