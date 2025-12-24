Sociale, territorio e non solo: il bilancio 2025 di Montopoli

«Cosa contraddistingue Montopoli dagli altri Comuni? Mi pongo spesso questa domanda, direi che per noi è semplice puntare sulle persone, sul sociale e lo dimostriamo in ogni scelta politica che facciamo». Con questa considerazione la sindaca di Montopoli in Val d’Arno Linda Vanni ha aperto la conferenza stampa di bilancio dell’anno che sta per chiudersi che si è tenuta al bar Colazioni spaiate. Un excursus delle cose concluse nel 2025 e un anticipo di quelle che saranno le sfide per il 2026, alla presenza dei responsabili di settore: Michele Valori, Ilaria Bellini e Andrea Chiavaccini. «Amministrare – ha proseguito – vuol dire lavorare con sacrificio quotidianamente, quello che però non ci è mai mancato è il sorriso e l’energia del primo giorno». Tra i lavori pubblici ricordati ci sono gli interventi conclusi al bene confiscato, la riqualificazione del campo sportivo Bianco Bianchi, la frana di via Costalbagno, la fine dei lavori alla scuola di Marti dove i bambini e le bambine, al rientro dalle vacanze di natale, troveranno una palestra e un refettorio completamente rinnovati e in sicurezza. E poi quelli in corso con il maxi cantiere dei Sottofossi, che si concluderà entro l’estate 2026. Infine quelli del prossimo anno, con il piano delle asfaltature in partenza per 900 mila euro, il campino di Marti, il parco inclusivo a San Romano basso, la progettazione della nuova biblioteca e i lavori al palazzo della Cancelleria. «L’accessibilità a tutti e tutte – ha detto la vicesindaca Irene Cavallini – l’abbiamo declinata in più modi: dai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole, alla realizzazione di una guida di Montopoli in comunicazione aumentativa alternativa, all’attenzione logistica a tutti gli eventi e le iniziative organizzate. E poi le risorse messe sul sociale, nell’assistenza educativa e infine nel nostro piano casa che ha permesso di recuperare ben sette edifici sfitti e riassegnarli».

L’anno che sta per chiudersi è stato costellato di piccoli grandi passi nel cammino della promozione turistica e culturale di Montopoli. «Nel 2025 è nata l’università popolare – ha aggiunto l’assessore al turismo Marzio Gabbanini - che in pochi mesi ha raggiunto oltre 130 iscritti. Siamo partiti con l’organizzare convegni sul turismo affinché Montopoli possa riacquistare il ruolo che merita. Abbiamo riqualificato l’ufficio turistico e lavorato all’ottenimento della Bandiera Arancione. E poi il tartufo con la rassegna sul nero e la prima mostra sul bianco. Tante sono le cose in programma, l’edizione di Gustopolis, il recupero dell’accademia Caccini e l’ufficialità di un collegamento con la via Francigena». C’è poi il tema della scuola e del digitale. «Voglio sottolineare – ha detto l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò – il grande lavoro svolto insieme alla nostra coordinatrice pedagogica Barbara Frosini sui nidi e i servizi all’infanzia. È nata una rete di servizi da cui si è sviluppata l’idea di un convegno annuale “Impronte di Futuro”, occasione importante di scambio e crescita. In quest'ottica è stata fatta richiesta per il riconoscimento dello 0-6 per la continuità tra il nido e la scuola dell’infanzia. Sul digitale, grazie all’introduzione di una figura nuova per l’ente il responsabile alla transizione digitale Andrea Chiavaccini, sono stati chiusi i progetti Pnrr per 400 mila euro, implementati i servizi digitali per i cittadini e acquistati 50 pc per gli uffici comunali».

Un lavoro quotidiano fatto anche di cose ordinarie ma necessarie. «Rientrano in questa categoria – ha concluso l’assessore al decoro e al bilancio Andrea Marino – il taglio del verde, per cui sono stati impiegati circa 100 mila euro nel 2025, e le manutenzioni che quest’anno hanno visto un impiego di personale aggiuntivo. Tra le novità c’è l’approvazione, che avverrà entro fine anno, del primo bilancio di genere per il Comune di Montopoli. Mentre il bilancio sarà portato in approvazione a gennaio, con la nuova manovra varata dal governo».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa