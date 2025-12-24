Tra Cuoio e Valdera sequestrati dalla guardia di finanza oltre 5.500 articoli natalizi non sicuri

Cronaca Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

I controlli tra Cascina, Pontedera, Ponsacco e Santa Croce sull'Arno

Sequestrati dalla guardia di finanza tra Cuoio, Valdera e Pisano, oltre 5.500 articoli natalizi non conformi alla normativa in materia di sicurezza prodotti. Questo il bilancio dei controlli dei militari del Comando provinciale di Pisa, nell'ambito di intensificati accertamenti in contrasto al commercio di materiale non conforme alla corretta marcatura CE in esercizi commerciali che vendono luci e prodotti di Natale.

In particolare i finanzieri di Pontedera, San Miniato e Volterra hanno proceduto al sequestro amministrativo di luci, addobbi natalizi e scatole luminose, dopo i controlli in numerosi negozi nei comuni di Cascina, Pontedera, Ponsacco e Santa Croce sull'Arno. Per tutti i titolari sono scattate sanzioni amministrative, per un importo che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.

"Risulta evidente come questi prodotti, destinati anche all'utilizzo da parte di bambini e ragazzi, possano risultare pericolosi per la salute degli utilizzatori, - si legge in una nota della guardia di finanza - atteso che la mancanza o la non conformità della marcatura "CE" sono indicativi dell'assenza dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea. In tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, il Codice del Consumo stabilisce, infatti, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'identità del produttore, all'eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione".

Notizie correlate

Fucecchio
Cronaca
24 Dicembre 2025

Truffa telefonica smantellata a Santa Croce sull’Arno, 17 indagati

Smantellata una centrale di truffe telematiche a Santa Croce sull’Arno, specializzata nella tecnica dello 'smishing', che, tramite sms inviati da utenze false, induceva le vittime a fornire le credenziali del [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
13 Dicembre 2025

Truffa con furto ai danni di anziana a Santa Croce: scoperto grazie al Dna

Si chiude con una denuncia un’indagine complessa condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che ha permesso di identificare un uomo di 45 anni ritenuto responsabile di un furto [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
7 Dicembre 2025

Muore improvvisamente Alberto Banti, in lutto il settore conciario e dello sport del Cuoio

Santa Croce sull'Arno in lutto per la morte a soli 64 anni di Alberto Banti, patron della Banti Rappresentanze Pellami ed ex allenatore del CuoioPelli. Banti avrebbe avuto un malore [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina