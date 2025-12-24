Tra Cuoio e Valdera sequestrati dalla guardia di finanza oltre 5.500 articoli natalizi non sicuri

Sequestrati dalla guardia di finanza tra Cuoio, Valdera e Pisano, oltre 5.500 articoli natalizi non conformi alla normativa in materia di sicurezza prodotti. Questo il bilancio dei controlli dei militari del Comando provinciale di Pisa, nell'ambito di intensificati accertamenti in contrasto al commercio di materiale non conforme alla corretta marcatura CE in esercizi commerciali che vendono luci e prodotti di Natale.

In particolare i finanzieri di Pontedera, San Miniato e Volterra hanno proceduto al sequestro amministrativo di luci, addobbi natalizi e scatole luminose, dopo i controlli in numerosi negozi nei comuni di Cascina, Pontedera, Ponsacco e Santa Croce sull'Arno. Per tutti i titolari sono scattate sanzioni amministrative, per un importo che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.

"Risulta evidente come questi prodotti, destinati anche all'utilizzo da parte di bambini e ragazzi, possano risultare pericolosi per la salute degli utilizzatori, - si legge in una nota della guardia di finanza - atteso che la mancanza o la non conformità della marcatura "CE" sono indicativi dell'assenza dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea. In tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, il Codice del Consumo stabilisce, infatti, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all'identità del produttore, all'eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione".

