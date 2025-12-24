Tradizionale cena natalizia per Italia Viva Empolese Valdelsa

I coordinatori e i sostenitori di Italia Viva dell’Empolese Valdelsa si sono ritrovati per la tradizionale cena di auguri e per concordare le prossime iniziative pubbliche. Nel corso dell’incontro è stata valutata positivamente l’esperienza delle recenti elezioni regionali in Toscana, dove la lista a sostegno del presidente Eugenio Giani, Casa Riformista, ha ottenuto quasi il 9% dei consensi, con punte superiori al 15% a Firenze. È stata così ribadita la qualità di questo progetto politico, che mira a costruire un’area riformista come alternativa al sovranismo e ai populismi, puntando su un approccio pragmatico, liberale e garantista. Un progetto che intende collocarsi nel campo del centrosinistra per contribuire alla sconfitta della coalizione di destra guidata da Giorgia Meloni. Per i sostenitori, che volessero contribuire alla nostra iniziativa, possono mettersi in contatto tramite l’e-mail italiaviva.empolesevaldelsa@gmail.com.

Italia Viva Empolese Valdelsa

Notizie correlate