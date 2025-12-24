Buon Natale dai Vigili del Fuoco di Firenze: la città raccontata in un video speciale

Un viaggio nella storia di Firenze attraverso le immagini suggestive del video del Comando

Come ormai da tradizione, i Vigili del Fuoco di Firenze augurano un buon Natale a tutti i cittadini. In particolare quest'anno il Comando di Firenze ha realizzato un video sulla storia della città intrecciata con quella dei Vigili del Fuoco.

Il filmato accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso Firenze, partendo dai suoi quattro quartieri, ciascuno rappresentato da un pezzo della Scala Italiana, compagna inseparabile dei Vigili del Fuoco su ogni mezzo di soccorso e composta da quattro elementi, proprio come i quartieri della città.

I quartieri - i Rossi di Santa Maria Novella, i Bianchi di Santo Spirito, gli Azzurri di Santa Croce e i Verdi di San Giovanni - prendono vita grazie alle quattro scale, illuminate da luci natalizie abbinate al colore del quartiere, che percorrono le vie del centro storico in un percorso che unisce tradizione, storia e simboli della città.

Il racconto si conclude al Piazzale Michelangelo, dove le quattro scale si uniscono in un’unica struttura sotto lo sguardo della città. Davanti al Comandante, la bandiera di Firenze viene issata in cima alla scala, sventolando alta sopra i tetti come segno di vicinanza e speranza per tutti i cittadini.

"Da tutti noi Vigili del Fuoco di Firenze, i migliori auguri di Buon Natale!".

