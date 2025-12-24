Villaggio di Natale tra educazione e socialità a Villa Rubini Manenti

Attualità Siena
Un Villaggio di Natale che diventa spazio educativo, creativo e di socialità: è quello allestito a Villa Rubini Manenti, dove il Comune di Siena promuove un ciclo di attività mattutine gratuite rivolte alle bambine e ai bambini delle scuole primarie senesi, in programma nei giorni feriali e non festivi delle vacanze natalizie, fino a lunedì 5 gennaio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un servizio di qualità alle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole, coniugando accoglienza, gioco e apprendimento in un contesto sicuro e stimolante.

“Il Villaggio di Natale di Villa Rubini Manenti – sottolinea l’assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili del Comune di Siena, Micaela Papi – rappresenta un’occasione preziosa per offrire alle bambine e ai bambini della nostra città uno spazio di crescita, creatività e relazione anche durante il periodo delle vacanze scolastiche. Attraverso attività gratuite, di qualità e pensate insieme a realtà associative e culturali del territorio, vogliamo sostenere le famiglie e allo stesso tempo promuovere esperienze che stimolino curiosità, immaginazione e collaborazione. Investire nei più giovani significa prendersi cura del presente e costruire una comunità più attenta, inclusiva e partecipata. Rafforziamo, inoltre, il percorso di apertura e riqualificazione di Villa Rubini Manenti come luogo vissuto, inclusivo e multifunzionale, capace di accogliere attività educative e culturali rivolte alle nuove generazioni e di diventare punto di riferimento per la comunità”.

Le attività si svolgono dalle 8.30 alle 13, presso la Limonaia della Villa, trasformata per l’occasione nella “Casa di Babbo Natale”, e sono curate dalle animatrici e dagli animatori dell’associazione Topi Dalmata, con il coinvolgimento di realtà culturali, educative e associative del territorio. Le bambine e i bambini possono partecipare alle attività scegliendo fino a due giornate, per consentire una più ampia possibilità di accesso; in caso di disponibilità di posti sarà possibile usufruire di più giornate. Il programma propone laboratori creativi, esperienze artistiche, attività sensoriali e momenti dedicati alla sostenibilità ambientale, pensati per valorizzare l’espressione individuale, la collaborazione e l’immaginazione. Ogni mattinata è dedicata a un tema diverso: dalla costruzione di casette natalizie ispirate agli edifici della Villa, ai percorsi teatrali e corporei basati sull’esplorazione dei materiali, fino ai laboratori sul riciclo, sull’energia e al viaggio simbolico tra desideri e colori per l’anno nuovo.

Il programma completo, la scheda di iscrizione e le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito https://www.sienafamiglia.it/. Le domande di partecipazione vengono accolte in ordine di arrivo direttamente dall’associazione Topi Dalmata. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 3493312876 e 3476166244 oppure inviare una mail a topidalmata@gmail.com.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

