Volley Club Le Signe fa festa per i 50 anni

In occasione della consueta cena natalizia del Volley Club le Signe che riunisce la società insieme alle giocatrici, gli allenatori, i dirigenti, gli sponsor e tutte le loro famiglie, si sono svolti anche i festeggiamenti per i 50 anni di pallavolo femminile nelle Signe e del Volley Club le Signe. La società nata dalla stretta collaborazione e poi dalla fusione agli inizi del 2000 fra la US Pallavolo Lastra e la Libertas Pallavolo Signa, eredita tutta la storia della pallavolo nel territorio che ha visto il formarsi, la crescita e la trasformazione di società che hanno sempre avuto lo stesso denominatore comune, la pallavolo e l’entusiasmo, per trasformarsi poi nelle due società che hanno dato i natali al Volley Club le Signe.

Anche se la storia della pallavolo nelle Signe è di qualche anno più vecchia di 50 anni, ne è testimone la fondazione del Gruppo Pallavolo Signa nel 1969, viene festeggiato questo traguardo per l’affiliazione della società alla FIPAV proprio nel 1975. Nel corso dei festeggiamenti il delegato CONI territoriale Gianni Taccetti ha ripercorso brevemente la storia della pallavolo che ha visto lui in prima persona giovanissimo presidente del sodalizio con le difficoltà dell’epoca a fare sport al femminile. Oggi siamo tutti testimoni dei grandi successi nello sport femminile in generale e della pallavolo in particolare, ma a quei tempi sport e donna era un binomio raro.

Per fortuna i tempi sono cambiati e le donne si sono conquistate il loro spazio e successo nel mondo dello sport. Un significativo momento della festa è stato quando il sindaco di Signa Giampiero Fossi insieme all’assessore allo sport del comune di Lastra a Signa Mirio Bogani, hanno scoperto la targa apposta all’ingresso della palestra che ricorda i “50 anni di pallavolo femminile nelle Signe”. Alla cerimonia erano presenti oltre ai già citati Fossi e Bogani, la vicesindaca del comune di Signa Marinella Fossi, l’assessore allo sport del comune di Signa Marcello Quaresima, il delegato CONI territoriale Gianni Taccetti, la presidente del Volley Club le Signe Dania Fabiani, la presidente del Comitato Regionale FIPAV Claudia Frascati e il presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Firenze Tiziano Silei. Prima del dolce commemorativo si sono riuniti per una piccola cerimonia e per un breve saluto il sindaco Fossi, l’assessore Bogani, il delegato CONI Taccetti, la presidente Frascati e il presidente Silei. Insieme alla presidente del VC le Signe Dania Fabiani hanno festeggiato e ringraziato gli sponsor presenti che sono sempre vicini al sodalizio de Le Signe.

Un gagliardetto ricordo è stato consegnato alla signora Elena della Linea ELLEBI, alla signora Veronica del TEAM Veronica, al signor Bucelli del Maglificio Eureka, alla signora Borgioli dell’omonimo Arredamenti presenti alla festa, e sono stati ringraziati per il loro supporto anche gli sponsor che non hanno potuto essere presenti causa impegni precedenti. 50 anni…. In un momento storico come oggi dove tutto viene consumato a velocità incredibile, dove nei social una storia dura qualche secondo, una foto ancora meno e le parole non trovano più quello spazio che meritano, 50 anni sembrano suonare in modo strano, ma sono lì, sono una pietra con sopra inciso “Volley Club le Signe”. Questi 50 anni non sono un traguardo ma una tappa nel percorso lungo, anzi lunghissimo di vita che auguriamo a questa società, società che ha visto tanti successi conquistati dalle proprie giocatrici, guidate sempre saggiamente da tecnici capaci, preparati e qualificati, che hanno messo i piedi sul taraflex delle palestre del Volley Club le Signe.

Fonte: Ufficio stampa

