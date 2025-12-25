A San Regolo si ripete la magia del Presepe vivente

Grande attesa per l’edizione 2025 del presepe vivente di San Regolo, nel Chianti, che, come da tradizione, si terrà domenica 28 dicembre, dalle ore 15 alle 19, ai piedi del Castello di Brolio, nell’Oratorio di San Regolo.

Un evento suggestivo, con oltre 80 figuranti in costume, che ricreano la vita quotidiana della Betlemme, al tempo della nascita di Gesù, interpretando gli antichi mestieri, i personaggi sacri e le scene della natività.

L’iniziativa è organizzata dall’Unità pastorale del Chianti. All'ingresso sarà possibile acquistare i sesterzi per le consumazioni nei punti di ristoro, tra cui schiacciate, donzelle, caldarroste e molto altro.

Non mancheranno il gioco dei tappi e l’artigianato locale. Novità di questa edizione è lo spazio dedicato all’addestramento dei piccoli legionari per i bambini che al termine dell’esperienza riceveranno l’attestato del piccolo legionario.

“Il Presepe Vivente di San Regolo rappresenta da anni uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del nostro territorio – dichiara il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini –. Non è solo una rievocazione di grande valore religioso e culturale, ma anche un momento autentico di comunità, capace di coinvolgere persone di tutte le età e di rafforzare il senso di appartenenza. Un ringraziamento sincero va a tutti i figuranti, ai volontari, alla comunità di San Regolo e all’Unità pastorale del Chianti, con il parroco don Revelhy, per l’impegno e la passione con cui rendono possibile ogni anno questo evento così significativo per Gaiole in Chianti”.

Ingresso libero.

Fonte: Comune di Gaiole in Chianti

