Centouno anni per Clara Bartoli, la “Regina” del Prco Centro Città a Livorno

Attualità Livorno
Compie 101 anni la signora Clarice Bartoli, vedova Bientinesi. Clarice, per parenti e amici semplicemente Clara, è nata a Bagni di Casciana il giorno di Natale del 1925. In seguito si è trasferita a Livorno, dove ha sposato il marito Italo.
Nonna Clara è conosciuta anche come la “Regina del Parco Centro Città”. È infatti una assidua frequentatrice del parchino e del bar, e spesso ama giocare sulla sua somiglianza con la Regina Elisabetta.
“Voglio ringraziare – dice Clara – tutti coloro che in questi anni mi sono stati accanto con grande affetto. Un grande abbraccio a mia figlia Stefania, sempre vicina con amore e instancabile vita, altrettanto al mio genero Roberto Mori, alle nipoti e a tutte le amiche del Parchino e della “stradina” in via San Carlo”.
Per questo importante compleanno il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha fatto recapitare alla signora Clara un omaggio floreale, con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

