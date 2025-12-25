Donazione natalizia di Montebianco Costruzioni alla polizia penitenziaria della Dogaia

Un gesto d'attenzione verso chi ogni giorno si occupa di fare rispettare la legalità all'interno dell'istituto penitenziario, ma che dà il proprio contributo anche al reinserimento sociale dei detenuti e si occupa di prevenzione e di organizzazione di attività collaterali per rendere meno pesante la detenzione. Anche quest'anno, come d'altronde successo pure nel 2024, Montebianco Costruzioni, azienda leader nelle ristrutturazioni condominiali nell'area metropolitana Prato, Firenze, Pistoia, e con sedi anche a Milano e Roma, ha avuto un pensiero per la polizia penitenziaria del carcere della Dogaia a Prato. In vista del Natale il direttore generale Simone Monti ha personalmente portato una serie di doni agli agenti e allo staff dirigenziale del carcere, pensati per rendere più 'dolce' il periodo natalizio. Festività che vedranno il personale della Dogaia impegnato a portare avanti un'attività fondamentale per il territorio, per la legalità e per garantire anche il reinserimento sociale di chi deve scontare una pena.

“Dopo avere omaggiato lo staff di Villa Fiorita, impegnato ogni giorno nella cura e nella prevenzione sul territorio – spiega Monti -, abbiamo anche pensato a un gesto d'attenzione verso il personale del carcere della Dogaia. Un piccolo dono ma che ha un grande significato: quello di dire grazie a ognuno di loro per l'attività sociale che svolgono sul territorio. Vogliamo al contempo ringraziare il direttore Luca Cicerelli per la calorosa accoglienza, per le belle parole spese per la nostra azienda e per il desiderio di rendere sempre più centrale l'attività del carcere sul territorio. Noi come Montebianco Costruzioni saremo sempre al loro fianco”.

Come detto, ad accogliere Monti ci sono stati il direttore Cicerelli e lo staff dirigenziale della Dogaia. Che hanno deciso di omaggiare Montebianco Costruzioni con un calendario del Corpo. “Come casa circondariale per noi è fondamentale avere un dialogo col territorio e con le varie realtà produttive di Prato – commenta il direttore Cicerelli -. Sapere che ci sono aziende che hanno attenzione verso l'attività del carcere e verso le nostre necessità ci riempie di orgoglio. Devo dire che il territorio è sempre stato partecipe verso le nostre attività e tematiche. Ed è nostra sempre più ferma convinzione quella di portare avanti questo cammino congiunto di apertura sempre maggiore verso Prato, verso le istituzioni e verso la cittadinanza”.

Fonte: Ufficio stampa

