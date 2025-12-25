Fucecchio piange la scomparsa di Stefania Falchi, insegnante e ex assessora

Se ne è andata Stefania Falchi, insegnante di sostegno e ex assessora a Fucecchio. Lavorava alla scuola Montanelli Petrarca a Fucecchio, dal 1999 al 2004 era stata assessora alle politiche giovanili sotto Florio Talini, dal 2004 al 2009 con Claudio Toni sindaco era stata assessora alla pubblica istruzione.

Per chi volesse darle l'ultimo saluto il funerale si svolgerà domani 26 dicembre alle 15 nella chiesa di San Pierino. La sindaca Emma Donnini sarà presente in veste ufficiale, accompagnata dal gonfalone comunale.

"La sindaca Emma Donnini, l'amministrazione comunale e tutto il Comune di Fucecchio si stringono alla famiglia di Stefania Falchi, venuta a mancare nelle scorse ore. Sia in politica che sul lavoro Stefania era animata da competenza, passione e umanità" si legge in una nota del Comune.

Questo il ricordo della sindaca Emma Donnini sul suo profilo Facebook:

Stefania era bellezza, portava luce. Sapeva ringraziare sempre e si arrabbiava solo di fronte a un’ingiustizia o quando qualcuno non otteneva ciò che gli spettava. Anche quando sembrava alzare la voce, al centro della vita di Stefania c’era l’amore: una disponibilità totale verso gli altri. Un’educazione profonda, un modo di fare gentile, un approccio sincero, un modo di affrontare la vita con intelligenza e con la voglia di ridere insieme, mai contro. Sapeva vivere la vita in modo leggero quando era possibile e in modo profondo quando era necessario. Da oggi mi sento un po’ più sola e so che dovrò rileggere i suoi messaggi per continuare a credere in me quando penso di non farcela. Il suo supporto era costante: faceva il tifo per me come lo ha fatto per tutte le persone che ha incontrato. Lo ha fatto nel comune e a scuola, dove era un punto di riferimento per le fragilità, per l’educazione interculturale, per i rapporti con le famiglie e con i ragazzi, sempre con grande disponibilità anche verso dirigenti, colleghi e funzionari amministrativi.

Se oggi sono sindaca è sicuramente anche grazie a Stefania, che tanti anni fa volle e mi lasciò un assessorato di cui per dieci anni si era presa cura in modo perfetto. Mi ha insegnato tutto: nei primi mesi mi ha accompagnata e consigliata, condividendo con me il suo metodo e le sue scelte. Non riuscirò mai a dire fino in fondo cosa è stata e cosa è Stefania nella mia vita. Purtroppo ho perso amici che, come lei, erano per me fonte di ispirazione e di confronto nei momenti di bisogno, ma so che continuerò ad avere il suo sguardo e il suo pensiero anche da ora in poi. Come me, restano i suoi amici e la sua famiglia, che da lei hanno imparato tanto. Oggi è un giorno di luce, perché Stefania era luce. Voglio dire grazie da Emma come persona, ma ancora di più come sindaca, la figura che oggi rappresento, a nome di tutta la parte tecnica e politica del Comune di Fucecchio.

