Gravissimo incidente in Valdinievole nel pomeriggio di Natale

Un incidente è avvenuto nel giorno di Natale in Valdinievole: tre persone sono in ospedale, una è minorenne. Un'auto si sarebbe scontrata con un suv in via dei Fiori a Pescia nel tardo pomeriggio. Le cause sono ancora da chiarire, sono al vaglio di carabinieri e polizia.

L'auto con a bordo dei giovani sarebbe finita oltre il guard rail dopo lo scontro. Due persone sono state portate a Pistoia, una 23enne a Careggi: secondo prime indicazioni, sarebbero in condizioni preoccupanti. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari, oltre alle forze dell'ordine.