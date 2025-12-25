Auto si ribalta sul lungarno all'alba, un ferito

Poco prima dell'alba di Natale è avvenuto un incidente alla rotonda di lungarno Aldo Moro a Firenze, dove si trova la statua di Folon. Un'auto, unica coinvolta, è uscita di strada e si è ribaltata sul fianco in prossimità dell'opera d'arte.
Due persone sono rimaste bloccate e sono state estratte dai vigili del fuoco di Firenze. Una delle due è stata portata al pronto soccorso. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche la polizia locale.
