Natale con disagi a Peretola: voli in ritardo o cancellati per maltempo

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile
L'aeroporto fiorentino Amerigo Vespucci a Peretola

La mattina di Natale è stata condizionata da disagi a Peretola. I voli in partenza dall'aeroporto di Firenze hanno subito ritardi e cancellazioni a causa del meteo e del forte vento che soffiava da nord est che ha impedito i decolli. Stando a Usb sono centinaia i passeggeri che hanno affollato lo scalo in attesa del proprio volo, trascorrendovi buona parte della giornata del 25 dicembre.

Lorenzo Robin Frosini, delegato sindacale Usb a Gh Toscana, una delle aziende che operano in appalto nello scalo, ha dichiarato: "Come spesso succede all'aeroporto di Firenze ogni volta che ci sono condizioni atmosferiche avverse, questa mattina dalle 9 alle 14 non sono partiti aerei, con conseguenti cancellazioni e ritardi di ore. I passeggeri di sette voli, centinaia e centinaia di persone, hanno affollato gli spazi dell'aeroporto in attesa di sapere il proprio destino. Noi, come servizio di assistenza di terra ai passeggeri, cerchiamo di dare loro supporto secondo quanto prevedono le compagnie aeree e le normative Enac, ma assistere quasi 700 persone è insostenibile".

Ancora Frosini: "Toscana Aeroporti, ovvero il gestore aeroportuale degli scali di Firenze e Pisa, ogni anno divide milioni di euro di utili tra i soci, ma negli scali che gestisce ci sono numerosi problemi. Soprattutto a Firenze, dove continuano ad aumentare i voli programmati, ma la struttura rimane la medesima di anni fa: per il traffico di oggi è totalmente inadeguata. Non solo la pista, ma anche i gate e il terminal partenze sono insufficienti per offrire un servizio adeguato all'utenza in caso di problemi come oggi. E questo avviene settimanalmente, non solo a Natale. Per la disperazione dell'utenza, e la frustrazione di chi lavora per quello che dovrebbe un servizio pubblico, ma che di pubblico ormai non ha più niente".

Notizie correlate

Fucecchio
Cronaca
25 Dicembre 2025

Fucecchio piange la scomparsa di Stefania Falchi, insegnante e ex assessora

Se ne è andata Stefania Falchi, insegnante di sostegno e ex assessora a Fucecchio. Lavorava alla scuola Montanelli Petrarca a Fucecchio, dal 1999 al 2004 era stata assessora alle politiche [...]

Camaiore
Cronaca
25 Dicembre 2025

Aggredite due persone a Pietrasanta, una è in codice rosso

Sono in corso indagini della polizia su un'aggressione a danno di due uomini a Pietrasanta. I fatti sono avvenuti all'una di notte di Natale. I due feriti sono stati portati [...]

Firenze
Cronaca
25 Dicembre 2025

Auto si ribalta sul lungarno all'alba, un ferito

Poco prima dell'alba di Natale è avvenuto un incidente alla rotonda di lungarno Aldo Moro a Firenze, dove si trova la statua di Folon. Un'auto, unica coinvolta, è uscita di [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina