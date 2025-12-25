Ospedale Serristori, nuova viabilità in uscita

Front Office Figline e Incisa Valdarno
Condividi su:
Leggi su mobile

Dal 5 gennaio prossimo i visitatori dell’ospedale Serristori troveranno una viabilità modificata in uscita dall’ospedale verso via Da Verrazzano, a seguito dei lavori del cantiere per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Figline e Incisa. Il cambiamento sarà ampiamente indicato all’interno del nuovo percorso interno: si tratta, infatti, di una modifica che permarrà per tutto il tempo della durata del cantiere.

In questi giorni si sta lavorando per sistemare la segnaletica sia orizzontale che verticale, i vari divieti di sosta e quanto necessario per consentire lo scorrimento dei mezzi con indicazioni chiare e definite.

La Direzione di presidio invita a rispettare i divieti di sosta e a parcheggiare in modo ordinato, utilizzando esclusivamente gli stalli indicati.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Front Office
10 Settembre 2024

Si rafforza la rete degli Ecofurgoni di Alia Multiutility, il servizio che aiuta i cittadini a smaltire i rifiuti

Con oltre 110.000 accessi da parte dei cittadini, 88 appuntamenti sul territorio e circa 475 tonnellate di rifiuti conferiti nel solo 2023, gli Ecofurgoni di Alia Multiutility si confermano un [...]

Empoli
Front Office
2 Settembre 2024

Interpreti LIS, il servizio riprende a Empoli e Figline

“Insieme per Comunicare meglio”, il servizio aziendale sull'ipoacusia per l'inclusione delle persone sorde o ipoacusiche, ripartirà questa settimana con un interprete Lis (Lingua dei Segni Italiana) in due presidi socio sanitari. Si tratta della [...]

Toscana
Front Office
14 Agosto 2024

Come cambiano i servizi Alia a Ferragosto

Alia Multiutility informa che domani, giovedì 15 agosto, non sarà attivo il ritiro rifiuti ingombranti a domicilio. Sempre domani resteranno chiusi gli Ecocentri presenti sui territori dei 58 Comuni serviti [...]



Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina