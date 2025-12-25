Ospedale Serristori, nuova viabilità in uscita

Dal 5 gennaio prossimo i visitatori dell’ospedale Serristori troveranno una viabilità modificata in uscita dall’ospedale verso via Da Verrazzano, a seguito dei lavori del cantiere per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Figline e Incisa. Il cambiamento sarà ampiamente indicato all’interno del nuovo percorso interno: si tratta, infatti, di una modifica che permarrà per tutto il tempo della durata del cantiere.

In questi giorni si sta lavorando per sistemare la segnaletica sia orizzontale che verticale, i vari divieti di sosta e quanto necessario per consentire lo scorrimento dei mezzi con indicazioni chiare e definite.

La Direzione di presidio invita a rispettare i divieti di sosta e a parcheggiare in modo ordinato, utilizzando esclusivamente gli stalli indicati.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

