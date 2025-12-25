Un regalo per le persone senza casa: il bel gesto natalizio a Pontedera

Un bellissimo gesto, fatto da anonimi ma con il cuore. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre alcuni cittadini del quartiere stazione hanno posizionato una grossa scatola piena di vestiti, scarpe e cibo. E chi è in difficoltà e senza casa ha potuto prendere il suo 'regalo' e passare un Natale migliore.

È successo a Pontedera, nel quartiere vicino alla stazione ferroviaria. Il pacco solidale sull’esterno aveva un messaggio in italiano, francese e inglese: “Buon Natale alle persone che non hanno una casa”.