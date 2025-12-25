Principe di Piemonte solidale: donati 720 pasti ai bisognosi

Un pranzo di Natale ‘stellato’ e’ stato garantito anche quest’anno dal Gruppo Nesti, proprietario del Grand hotel Principe di Piemonte - struttura 5 stelle lusso di Viareggio - alle famiglie in difficoltà della Versilia. La settima edizione di un’iniziativa decisamente lusinghiera e unica: sono stati preparati 720 pacchi confezionati dall’executive chef due stelle Michelin, Giuseppe Mancino e da parte della sua brigata, che ha cucinato per una settimana per dedicarsi in modo specifico al progetto che non si e’ interrotto neppure nel periodo critico del lockdown.

I numeri purtroppo evidenziano una crescente difficoltà: lo scorso anno infatti i pacchi sono stati 650 e quando l’iniziativa di solidarietà e’ partita se ne contavano 400: i residenti di Viareggio rappresentano la metà dei beneficiari con oltre 450 consegne assieme a Camaiore, seguiti dai 200 di Pietrasanta e i quasi 100 di Forte dei Marmi e Alta Versilia.

Il menù è’ composto da tortino di cavolfiore con salsa ortolana, lasagna al ragù, pollo al curry funghi e piselli, pane e panettone.

‘’Grazie alla proprietà - sottolinea lo chef Mancino - con la mia brigata condividiamo un’esperienza che ci gratifica e alla quale i miei collaboratori si dedicano con grande entusiasmo. Quest’anno il lavoro purtroppo e’ stato più importante per quasi 100 pacchi aggiuntivi che denotano un bisogno in aumento’’.

A coordinare la logistica e’ stato Carlo Ambrosini referente Caritas mentre il trasporto dei pasti nei punti di distribuzione e’ stato effettuato dalla Croce Verde di Viareggio e dalla Misericordia di Lido mentre l’associazione Azzurra ha provveduto per il territorio di Pietrasanta. ‘’I nuovi poveri sono i padri separati - racconta Ambrosini - spesso con un lavoro solido ma costretti a vivere in auto per un mutuo da sostenere e alimenti da garantire alla famiglia. In Versilia la povertà e’ in aumento e sarebbe bellissimo se anche altri hotel o ristoranti prendessero spunto da questa iniziativa per aiutare chi ha bisogno visto che in zona abbiamo un potenziale altissimo di strutture. Perché non si mangia solo a Natale’’