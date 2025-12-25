Tnt Empoli, ottimi risultati in Coppa Brema

Vari atleti del T.N.T. Empoli fra i migliori dieci nella fase regionale di Coppa Brema alla piscina (in vasca corta) Bastia - Livorno. La tradizionale rassegna, collocata all'interno del campionato nazionale a squadre, ha avvalorato la costante crescita della società biancazzurra. Nel settore femminile, il club presieduto da Sonia Sireci si è classificato 15° con 8.620 punti mentre, in quello maschile, ha concluso 16° intascandone 8.735. Malgrado alcuni portacolori della compagine di viale delle Olimpiadi non abbiano potuto scendere in acqua per infortuni o influenza, tutti gli altri sono usciti a testa alta dalla competizione, realizzando pure tempi di rilievo. Nelle gare riservate alle donne, Anita Savino (classe 2006) ha collezionato il 6° posto sui 200 farfalla, il 7° nei 100 farfalla e il 10° sui 200 misti. Melania Doccini (2011) è arrivata 17a sui 50 stile, 21a nei 400 misti, 22a sia sui 100 dorso che nei 200 dorso. Chiara Russetti (2009): 11a sui 400 stile e 15a nei 200 stile. Arianna Nucci (2011): 20a sui 200 rana e 22a nei 100 rana. La staffetta 4x100 stile (Savino - Doccini - Russetti - Ginevra Lavezzo): 16a; invece 22a la 4x100 misti (Lavezzo - Nucci - Russetti - Doccini).

Fra gli uomini, Andrea Nania (2007) ha completato 6° i 200 farfalla, 10° i 100 farfalla, 11° i 200 misti. Sirio Bartalucci (2008): 14° sui 200 rana; Stefano Borzellino (2005): 17° nei 100 stile e 19° sui 50 stile. Leonardo Andrea Doccini (2007): 17° nei 1500 stile e 18° sui 200 stile; Gabriele Pagliai (2010): 20° nei 100 dorso. Staffetta 4x100 stile (Pagliai - Nania - Borzellino - Domenico Cassiano): 16a; quella 4x100 misti (Nania - Bartalucci - Pagliai - Borzellino): 17a posizione.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa

