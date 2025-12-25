Vandalizzata a Firenze la targa per Norma Cossetto

Nella notte tra la Vigilia e Natale è stata vandalizzata a Firenze la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle foibe. Si trovava a Sorgane, in un giardino a sud di Firenze intitolato proprio a Cossetto.

Così la consigliera leghista Barbara Nannucci: "Non solo la targa è stata danneggiata e divelta, ma è stata anche ricoperta di terra e fango, in un gesto di inaudita gravità e mancanza di rispetto verso la memoria storica e i valori che essa rappresenta. Abbiamo già richiesto l'intervento della polizia municipale per il ripristino dell'area e per l'avvio delle verifiche necessarie, anche attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, al fine di individuare i responsabili di questo ennesimo atto vile, avvenuto nella notte della Vigilia di Natale".