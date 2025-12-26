Al via a Pontedera "Comunità in gioco", incontri contro il gioco d'azzardo

Prende il via "Comunità in gioco", il progetto proposto da Arci Valdera e Misericordia Pontedera in partnership con l'Amministrazione Comunale e realizzato grazie al contribuito del Consiglio Regionale della Toscana e dello stesso Comune di Pontedera.

Si tratta di una serie di appuntamenti che hanno come marchio distintivo quello del contrasto alla dipendenza da gioco di azzardo che, secondo recenti ricerche, è in aumento soprattutto tra i giovani e gli over 65. Scopo dell'iniziativa è quella di promuovere iniziative di sensibilizzazione ad un approccio sano al gioco, basato su passione, divertimento e aggregazione sociale.

I primi eventi in cartellone vanno proprio in questa direzione. Al Crec, in piazza Donna Paola Piaggio, il pomeriggio di lunedì 5 gennaio, dalle 15 alle 19, va in scena Play Village con ping pong, giochi ritmici legati al canto, con la collaborazione dell'Accademia dell'Incompiuto e giochi di gruppo.

Giovedì 15 e 29 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19, la location di Comunità in Gioco diventa la biblioteca Gronchi di viale Rinaldo Piaggio con le sessioni di giochi da tavolo in sala relax a cura dell'associazione Giochi in circolo aps. Il 2 febbraio il consueto lancio del panforte, al Circolo ARCI Il Romito, preceduto da un incontro informativo/formativo a cura di Marco Giovannetti.

Tutte le iniziative sono ad accesso libero e gratuito. Il progetto prevede anche la realizzazione di laboratori, incontri di informazione e lo svolgimento di vari eventi culturali.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

