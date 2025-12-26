"Alla scoperta di Morricone", il concerto spettacolo per capodanno a Pistoia

Mercoledì 31 dicembre 2025 – ore 21,30

Teatro Manzoni - Corso Gramsci 127 - Pistoia

ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA

Direttore Giacomo Loprieno

Alla scoperta di Morricone

Capodanno sulle note di Ennio Morricone al Teatro Manzoni di Pistoia. “Alla scoperta di Morricone” è il concerto-spettacolo che mercoledì 31 dicembre vedrà protagonista l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno e impreziosita da ospiti illustri.

Musica, ovviamente, ma anche parole, suggestioni e performance solistiche per rivivere la magia del cinema e delle colonne sonore composte da Ennio Morricone.

Inizio spettacolo ore 21,30. I biglietti (posti numerati da 32,20 a 80,50 euro) sono disponibili online sul sito www.teatridipistoia.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Le persone con disabilità possono contattare la biglietteria del teatro al numero 0573.991609, si ricorda che l’accesso è consentito solo con un biglietto specifico.

Giacomo Loprieno

“Alla scoperta di Morricone” propone pagine note e meno conosciute di Ennio Morricone: opere come “Gli Intoccabili”, “La Califfa”, “Canone Inverso”, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” e “La classe operaia va in paradiso” – proposta in una nuova versione sinfonica - vanno ad affiancare brani scritti da Morricone per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina, presentati in una raffinata versione sinfonica.

Sul palco si alternano solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello di Ferdinando Vietti e la tromba di Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che fa rivivere l’emozione del “Deborah’s Theme” - da “C’era una volta in America” - e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che esegue il solo di “Love Affair”.

Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, è invece l’attore, regista e docente Andrea Bartolomeo.

500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di rendere omaggio al maestro.

L’Ensemble Symphony Orchestra si avvicina alla musica di Morricone dopo importanti collaborazioni nazionali e internazionali: da Franco Battiato a Giovanni Allevi, da Renato Zero ad Andrea Bocelli, e ancora Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Luis Bacalov, solo per fare qualche nome. Con oltre seicento concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, l’orchestra presenta grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale.

Spettacolo nell’ambito del programma “Pistoia Città del Natale 2025” (https://pistoiacittadelnatale.com) promosso dal Comune di Pistoia con il supporto di Toscana Energia (Main Sponsor), Conad Nord Ovest, Giorgio Tesi Group, e Naturart Village (Green Partner), Estra, Publiacqua e la collaborazione di Teatri di Pistoia.

Biglietti

Primo settore 80,50 euro

Secondo settore 69 euro

Terzo settore 51,75 euro

Quarto settore 40,25 euro

Quinto settore 32,20 euro

Prevendite

Teatri di Pistoia www.teatridipistoia.it

TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)

Persone con disabilità

Per acquistare biglietti o per avere informazioni si prega di contattare la biglietteria del teatro al numero 0573.991609. Attenzione, l’accesso è consentito solo con un biglietto specifico.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate