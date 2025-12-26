Allontanato dalla discoteca torna armato di pistola: indagini a Firenze

Dopo una lite all'interno di un locale è stato allontanato, per poi ripresentarsi armato di pistola. È successo nella notte della vigilia, intorno alle 3 tra 24 e 25 dicembre, in una discoteca di Firenze. Secondo quanto ricostruito un giovane, verosimilmente in stato di ebbrezza, dopo essere stato allontanato in seguito a una lite avvenuta all'interno del locale, sarebbe tornato provando a rientrare. A quel punto avrebbe tirato fuori una pistola: immediatamente fermato e disarmato dal personale di sicurezza il giovane è riuscito a liberarsi, fuggendo via e facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini dei carabinieri.

