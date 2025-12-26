Capodanno a Lucca, musica in piazza Santa Maria con "Voglio tornare negli anni '90"

Lucca si prepara a salutare il 2025 con una grande festa nel cuore della città. La consueta location di Piazza Santa Maria ospiterà infatti come già annunciato, mercoledì 31 dicembre, uno dei format musicali più in voga nel panorama nazionale: “Voglio tornare negli anni ‘90”, il live show che ha conquistato piazze e arene in tutta Italia e che arriva per la prima volta a Lucca per un Capodanno spettacolare e adatto a tutte le generazioni.

Uno spettacolo unico, emozionante e interattivo, capace di far rivivere l’atmosfera autentica del decennio che ha rivoluzionato la musica pop e dance. Dalle ore 22:30 animazione ed intrattenimento continuo accompagneranno il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo fino alle 3: DJ set, frontman, animazione, mascotte, effetti speciali, allestimenti scenografici e performance dal vivo trasformeranno la piazza in un grande dance floor a cielo aperto.

La serata culminerà con un grande spettacolo pirotecnico e una coreografia di luci e colori che renderanno il benvenuto al nuovo anno ancora più magico.

Durante l’evento verranno distribuiti gadget esclusivi per il pubblico - t-shirt, occhiali led, peluche, caramelle e accessori a tema anni ’90 - per un’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile.

L’allestimento scenico prevede pirotecnica fronte e retro palco, fiamme fino a 10 metri, fontane luminose, macchine bolle e neve, coriandoli e stelle filanti, oltre a contenuti video personalizzati e un arcobaleno colorato che farà da cornice al countdown di fine anno.

A seguire salirà in consolle Andrea Mattei, uno dei DJ più apprezzati e conosciuti dell'emittente radiofonica nazionale M2O. Il suo arrivo sul palco di piazza Santa Maria arricchisce ulteriormente il programma della serata del 31 dicembre, offrendo un’esperienza musicale ancora più trasversale, capace di coinvolgere anche il pubblico più giovane.

Mattei – firma e voce di alcuni dei programmi di punta dell’emittente – porterà a Lucca un DJ set carico di energia, che accompagnerà il pubblico fino alle prime ore del nuovo anno, trasformando la piazza in una festa collettiva all’insegna della musica contemporanea e del ritmo.

L’ingresso è libero.

Tutti i cittadini e i visitatori sono invitati a partecipare a una notte indimenticabile per ballare, cantare e festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa