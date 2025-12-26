Convocato il Consiglio comunale di Montopoli: l'ordine del giorno

Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Convocato il Consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno per il giorno lunedì 29 dicembre, alle ore 10 in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale.

Questi i punti all'ordine del giorno:

1 COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

2 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2025

3 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA – ANNO 2025

4 CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE E LO SVILUPPO DEL PROGETTO "BAULE DEI SOGNI" TRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, SAN MINIATO, SANTA MARIA A MONTE E SANTA CROCE SULL’ARNO – PERIODO 2026-2028

Si ricorda che è possibile seguire la diretta streaming Qui.


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina