Il cordoglio del Pd Fucecchio per la scomparsa di Stefania Falchi: "Ha fatto tanto per la scuola e la comunità"

Il segretario cittadino Luca Giorgi a nome di tutto il Partito democratico di Fucecchio ricorda Stefania Falchi, prematuramente scomparsa ieri: "La comunità fucecchiese si trova oggi più povera per il lutto che ci ha colpito. Il primo pensiero che si affaccia alla mente quando si pensa a Stefania è il suo sorriso, con i suoi occhi che brillavano di una grande luce. Stefania ha rappresentato tanto per la nostra comunità: é stata l’insegnante seria, competente e appassionata del proprio lavoro che molti hanno incontrato a scuola, é stata l’amministratrice che per due mandati, con le sue deleghe alle politiche giovanili, prima, e alla pubblica istruzione e formazione, poi, ha fatto crescere il nostro comune. E lo ha fatto lasciando un segno profondo, contribuendo a dar vita al Festival Marea, a far nascere nuovi percorsi di studio, come quello di moda e di meccanica, ma anche per la particolare attenzione al potenziamento degli asili nido e della scuola dell’infanzia. Ha sostenuto sempre formazione, innovazione ed educazione interculturale. Con intelligenza, ascolto e una gentilezza innata, ha saputo accompagnare ragazze e ragazzi nelle loro fragilità, dialogare con le famiglie e costruire ponti tra scuola, istituzioni e comunità.

Stefania lavorava per far essere la scuola luogo aperto, inclusivo, capace di leggere il presente e preparare il futuro. Apertura, inclusione e sguardo rivolto al futuro erano infatti punti cardine del suo modo di essere, non solo quindi sul lavoro, ma nella sua quotidianità e nel suo impegno civico.

Mancherà il suo sorriso, mancherà la sua luce, mancherà il suo sguardo incoraggiante, mancherà la sua umanità, mancherà il suo cuore. Mancherà la sua capacità di dare concretezza ai suoi alti ideali. Resta, però, l’eredità più grande, quella che sta a noi curare e far crescere sempre più: una città ed una comunità più attenta ai giovani e al valore della educazione e formazione. Siamo vicini e ci stringiamo alla sua famiglia".

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa