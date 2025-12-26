Guasto alla rete idrica a Bientina, disagi a Cascina. I punti di approvvigionamento

Acque comunica che, a causa di un guasto al sistema di fornitura di energia elettrica presso la centrale idrica di Bientina, oggi venerdì 26 dicembre si stanno verificando disagi nell’erogazione idrica nel comune di Cascina. In funzione dei tempi di ripristino del guasto, tali disagi potranno estendersi ai comuni di Calcinaia, Santa Maria Monte e a Pardossi nel comune di Pontedera.
Al fine di limitare i disagi sono in corso di allestimento tre punti di approvvigionamento idrico alternativo in piazza Vittoria a Santa Maria a Monte, in piazza Indipendenza a Calcinaia e nel parcheggio di viale Comaschi a Cascina.
Al momento è possibile ipotizzare il progressivo ritorno ai normali livelli di servizio per le ore 15. In caso di aggiornamenti, seguiranno ulteriori comunicazioni.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Due giorni fa un altro guasto ha riguardato l'area.
