Il Comune di Bagno a Ripoli dona 43 computer a studenti bisognosi e associazioni

Quarantatré computer “solidali” per studenti e associazioni del territorio. È il dono del Comune di Bagno a Ripoli che ha deciso di regalare a chi ne ha più bisogno le apparecchiature informatiche in ottimo stato che non usa più. Undici pc saranno donati ad altrettanti bambini e bambine in età scolare segnalati direttamente dai servizi sociali. Due computer saranno destinati ai volontari che gestiscono il doposcuola e saranno mantenuti nei locali in cui si svolge il servizio, a disposizione di chi lo frequenta. Altri trenta computer saranno invece regalati alle realtà di volontariato, appartenenti al terzo settore e alle associazioni culturali operanti sul territorio. Per l’assegnazione dei Pc alle associazioni sarà aperta una manifestazione di pubblico interesse che nei prossimi giorni sarà disponibile sul sito della rete civica www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

“Si tratta di Pc fissi perfettamente funzionanti e in ottimo stato, ma non più idonei al loro utilizzo da parte dell’amministrazione – spiega l’assessore comunale alla Transizione digitale Corso Petruzzi -. Ci è sembrata una soluzione naturale donarli alla comunità, in passato li avevamo destinati alle scuole, stavolta abbiamo pensato a una finalità sociale. Un dono solidale ma anche tecnologico, rivolto a chi può avere difficoltà a comprarsi un computer nuovo. Un'altra soluzione che mettiamo in campo per abbattere il digital divide e dare pari opportunità di accesso agli strumenti tecnologici alla cittadinanza e agli studenti per stare più connessi e ai ragazzi per poter studiare”.

“Una prima tranche di computer sarà destinata ai bambini provenienti da famiglie in difficoltà – spiega il sindaco Francesco Pignotti -. Saranno i servizi sociali a segnalarle tra coloro che frequentano il doposcuola. Vogliamo che tutti abbiano le stesse possibilità nell’accesso alla tecnologia e al diritto allo studio. Gli altri saranno destinati alle associazioni: un piccolo dono per realtà che sono il pilastro della nostra comunità”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

Notizie correlate