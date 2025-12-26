Incidente in Valdinievole, gravi tre giovani

Cronaca Pescia
Sono in ospedale in gravi condizioni i tre giovani soccorsi ieri sera dopo un incidente a Pescia. Intorno alle 19 l'auto su cui stavano viaggiando, per cause in corso di accertamento, è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un'altra macchina. Il conducente di quest'ultima, un suv, è rimasto lievemente ferito ed è stato dimesso dall'ospedale. Più gravi le conseguenze per i ragazzi, uno dei quali minorenne, a bordo dell'altra auto che dopo lo scontro è finita fuori strada restando in bilico sul guard rail. Un 15enne è stato operato d'urgenza all'ospedale di Pescia, una 21enne è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale di Pistoia e una ragazza di 23 anni si trova all'ospedale Careggi di Firenze, in prognosi riservata. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente.

