Le feste continuano a Pisa con spettacoli ed eventi in piazza

Continua la magia delle feste a Pisa con una serie di eventi organizzati da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Pisamo e con il Comune di Pisa, che animeranno Piazza Vittorio Emanuele II e il Loggiato delle Poste con spettacoli, arte, musica e grandi emozioni per tutte le età.

Sabato 27 dicembre Piazza Vittorio Emanuele II ospita “I Predatori di Vallefredda” (ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00), una suggestiva esperienza didattica dedicata al mondo dei rapaci, con esposizione e dimostrazioni di volo dal vivo, capace di affascinare famiglie, curiosi e appassionati di natura.

Domenica 28 dicembre, dalle ore 10:30, le protagoniste saranno le Harley Davidson che torneranno a colorare Piazza Vittorio Emanuele II con rombi di motori e atmosfere uniche. Sempre domenica, alle ore 17:00 in Piazza Chiara Gambacorti, spazio invece all’energia delle arti sportive e performative con esibizioni di ginnastica artistica e ritmica, hip hop e break dance, per un pomeriggio dinamico e coinvolgente.

Martedì 30 dicembre, dalle ore 15:30 alle 18:30, il Loggiato del Palazzo delle Poste si trasformerà in un elegante salotto artistico con una raffinata esibizione di pianoforte e ballerina, mentre in contemporanea Piazza Vittorio Emanuele II accoglierà la performance scenica “Medusa Scenica”, uno spettacolo suggestivo che renderà la piazza un vero palcoscenico a cielo aperto.

Gli eventi sono a ingresso libero e pensati per valorizzare il centro città durante il periodo delle festività, offrendo momenti di bellezza, partecipazione e condivisione a cittadini e visitatori.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa