Lutto per la scomparsa di un ristoratore di Montaione, sindaco Pomponi: "Un amico per molti di noi"

Montaione piange la prematura scomparsa di Stefano Fiaschetti, montaionese molto conosciuto sul territorio. Ristoratore, con esperienze in cucine di diversi locali, a breve avrebbe compiuto sessant'anni e da qualche mese aveva aperto un ristorante proprio nel centro del suo paese, dove era nato e cresciuto. Nelle ultime ore diversi i ricordi circolati sui social, tra cui quello del sindaco Paolo Pomponi, seguito da decine di commenti di cordoglio.

"Oggi dovrebbe essere un giorno di festa, purtroppo arrivano notizie come quella della scomparsa di un nostro giovane concittadino" che "lo trasformano in una tristissima giornata". Così Pomponi nel suo post, che prosegue: "Stefano un amico di moltissimi di noi, un amico personale, uno di noi! Stefano che se ne va proprio nel giorno del suo onomastico. Stefano che da poco aveva intrapreso una nuova e bella attività di ristorazione nel cuore di Montaione. La comunità montaionese non può che stringersi in un caloroso abbraccio alla famiglia, alle sorelle, alla figlia, e soprattutto a mamma Maria! Non è un luogo comune dire che un genitore non dovrebbe mai accompagnare un figlio all'ultimo viaggio. Che giorno triste! In questi casi almeno per me non ci sono parole giuste, semplicemente non ci sono parole".

