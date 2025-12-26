Riparato il guasto alla rete idrica a Bientina, disagi anche nei Comuni confinanti

Acque comunica che, a causa di un guasto al sistema di fornitura di energia elettrica presso la centrale idrica di Bientina, oggi venerdì 26 dicembre si stanno verificando disagi nell’erogazione idrica nel comune di Cascina. In funzione dei tempi di ripristino del guasto, tali disagi potranno estendersi ai comuni di Calcinaia, Santa Maria Monte e a Pardossi nel comune di Pontedera.

Al fine di limitare i disagi sono in corso di allestimento tre punti di approvvigionamento idrico alternativo in piazza Vittoria a Santa Maria a Monte, in piazza Indipendenza a Calcinaia e nel parcheggio di viale Comaschi a Cascina.

Al momento è possibile ipotizzare il progressivo ritorno ai normali livelli di servizio per le ore 15. In caso di aggiornamenti, seguiranno ulteriori comunicazioni.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Disagi anche a Calcinaia, Santa Maria a Monte e Pardossi. Guasto riparato

Come informa Acque, gli annunciati disagi nell’erogazione idrica nel comune di Cascina risultano estesi anche ai comuni di Calcinaia, Santa Maria a Monte e alla località Pardossi, nel comune di Pontedera.

Al momento la problematica risulta tuttavia superata e il ripristino dell’erogazione idrica è previsto in modo progressivo a partire dalle ore 15.30, con completamento entro le ore 18.30: inizialmente nel comune di Calcinaia e a Pardossi, successivamente nei comuni di Cascina e Santa Maria a Monte.

Al fine di limitare i disagi, rimarranno attivi tre punti di approvvigionamento idrico alternativo: in piazza Vittoria a Santa Maria a Monte, in piazza Indipendenza a Calcinaia e nel parcheggio di viale Comaschi a Cascina.

Scusandosi per i disagi arrecati, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

L’evento odierno è riconducibile alle criticità già verificatesi nel corso del 24 dicembre sulla medesima infrastruttura. In tale occasione, al fine di garantire la continuità del servizio, era stato installato un generatore di emergenza in attesa del completo ripristino della normale fornitura di energia elettrica. Nella mattinata odierna si sono tuttavia verificati alcuni malfunzionamenti del generatore stesso, che al momento risultano risolti.

Due giorni fa un altro guasto ha riguardato l'area.

Notizie correlate