Santo Stefano con il tuffo di Natale a Torre del Lago Puccini: 42 i coraggiosi in acqua

Si è svolto stamani, venerdì 26 dicembre di fronte al Bagno Stella Sud, sulla Marina di Torre del Lago Puccini, la quarta edizione del “Tuffo di Natale 2025 a Torre del Lago Puccini”. Le prime tre edizioni si sono svolte per Capodanno, quest’anno per evitare la concomitanza con il Tuffo che da anni viene svolto a Viareggio, la data è stata anticipata al giorno di Santo Stefano.

Quarantadue i partecipanti e tanto pubblico, complice anche una splendida mattina di sole che ha fatto da cornice al tuffo nelle acque della marina di Torre del Lago, per salutare l’anno trascorso che sta finendo; lo start è stato dato dalla maschera ufficiale Torrelaghese “Gambe di Merlo” che ha scandito il countdown liberando poi i coraggiosi tuffatori presenti, sulle note immortali di “Nessun Dorma” del maestro Giacomo Puccini.

L’iniziativa del “Tuffo Torrelaghese” partita su richiesta di alcuni cittadini, è stata organizzata dalla Misericordia di Torre del Lago Puccini, insieme al Carneval Puccini e il Patrocinio del Comune di Viareggio; importante la collaborazione con le associazioni GLAP Gruppo Lavoro Acqua Pisa, Unità Cinofila che grazie ai cani di Salvataggio ha garantito la sicurezza in mare dell’evento e l’associazione ME.V.V. Medici Volontari Versiliesi di Torre del Lago Puccini, indispensabile e sempre presente nelle iniziative del territorio.

Il ricavato delle iscrizioni, è andato in beneficenza alla Misericordia di Torre del Lago Puccini.

Fonte: Ufficio stampa