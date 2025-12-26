Si chiude il Giubileo: le celebrazioni nelle diocesi della Toscana

Si avvicina la chiusura del Giubileo della Speranza: papa Leone XIV chiuderà la porta santa della basilica di san Pietro il 6 gennaio. Domenica 28 dicembre invece è la data indicata per la chiusura dell’Anno giubilare a livello locale: anche le diocesi toscane si preparano a vivere celebrazioni presiedute dai rispettivi vescovi. Per le Chiese toscane, è stato un Giubileo segnato dal grande pellegrinaggio regionale dello scorso 11 ottobre, quando papa Leone rivolse parole di saluto agli oltre diecimila pellegrini toscani con un invito a una particolare vicinanza al mondo del lavoro.

A Lucca, la celebrazione alle 15,30 nella cattedrale di San Martino presieduta dall'arcivescovo Paolo Giulietti sarà anche occasione di fare memoria dell'arcivescovo Enrico Bartoletti, di recente proclamato Venerabile da papa Leone. Dopo la Messa i fedeli si divideranno per recarsi in processione verso tre diverse chiese della città, dove riceveranno il mandato di fine Giubileo.

A Firenze la celebrazione conclusiva si svolgerà in cattedrale alle 17, con la Messa presieduta dall’arcivescovo Gherardo Gambelli e la partecipazione dei rappresentanti delle parrocchie e delle realtà ecclesiali cittadine. Sempre alle 17, a Pisa, i fedeli saranno invitati a partecipare a una liturgia solenne in cattedrale presieduta dall'arcivescovo Saverio Cannistrà. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice celebrerà la chiusura del Giubileo nella cattedrale di Siena il 27 dicembre alle 17 e nella concattedrale di Chiusi il 28 dicembre alle 16. Il vescovo Bernardino Giordano celebra la chiusura del Giubileo domenica 28 dicembre, alle 15 nel duomo di Orbetello e alle 18,30 nella cattedrale di Grosseto.

Sempre il 28 dicembre, Messa di chiusura anche nel duomo di Arezzo alle 17 con il vescovo Andrea Migliavacca e nel duomo di Prato, alle 17, con il vescovo Giovanni Nerbini. Celebrazione domenica 28 anche a Massa Marittima, nella cattedrale di San Cerbone, alle 15,30 con il vescovo Carlo Ciattini e a Fiesole nella cattedrale di San Romolo, alle 16 con il vescovo Stefano Manetti. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Volterra il vescovo Roberto Campiotti celebra la chiusura del Giubileo alle 17; nella cattedrale di San Miniato la messa alle 16 con il vescovo Giovanni Paccosi. Il vescovo Fausto Tardelli celebrerà la chiusura del Giubileo domenica 28 dicembre alle 11 a Pistoia, alle 18 a Pescia; il vescovo Mario Vaccari celebra la chiusura del Giubileo il 27 dicembre alle 17 nella concattedrale di Pontremoli, il 28 dicembre alle 17 nella cattedrale di Massa. A Livorno la celebrazione del 28 dicembre inizia alle 16 in tre diverse chiese cittadine, con le processioni che convergeranno in cattedrale per la messa presieduta dal vescovo Simone Giusti.

(nelle foto: due momenti del pellegrinaggio regionale a Roma dell'11 ottobre scorso)

Fonte: Ufficio stampa