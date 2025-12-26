Teatro per famiglie, tre appuntamenti natalizi in scena a Montopoli

Tornano gli appuntamenti natalizi dedicati alle famiglie organizzati dal Comune di Montopoli in Val d’Arno. Tre spettacoli teatrali gratuiti per far divertire grandi e piccini. Si comincia domenica 28 dicembre con Circo Ribalta e il suo Lorenzo Clown, alle 17 al teatro Terreni di Capanne. Giocoleria, magia comica, equilibrismi, finale di fuoco e animazione con bolle di sapone; insomma divertimento assicurato per tutti.

«Teniamo molto a questa programmazione - hanno detto l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini - perché crediamo in una cultura accessibili a tutti e tutte. Come lo scorso anno abbiamo scelto una proposta capace di far divertire e riflettere. Un’occasione per i più piccoli di avvicinarsi al mondo magico del teatro. Grazie alla compagnia teatro Giallomare che ha curato gli spettacoli, all’associazione Giubilate e la comunità pastorale di Montopoli, Marti e Capanne con don Udoji per il supporto e la collaborazione».

Gunter Rieber Art Klamauk

La rassegna prosegue sabato 3 gennaio con la Gunter Rieber Art Klamauk e lo spettacolo “Un Natale Quasi perfetto”. Appuntamento sempre al teatro di Capanne alle 17. In scena ci sarà l’aiutante di Babbo Natale, a bordo del suo slittino stracarico di regali e sorprese. I regali però non hanno etichetta, i bambini e le bambine dovranno aiutarlo a ristabilire l’ordine. Il giorno successivo, domenica 4 gennaio, le officine Tok presentano “Giac e il Natale dimenticato”, teatro di Capanne ore 17. Giac è un bambino che ama camminare e pensare. Nel paese di Giac tutti si sono dimenticati del Natale, compreso lui! Ma il protagonista di questa storia sente che qualcosa non va, così inizia ad indagare. Durante la sua ricerca incontra tanti personaggi che lo aiutano a comporre il puzzle che tutte le notti affolla i suoi sogni. Una favola che racconta, attraverso parole e colori, che “per non dimenticare le cose belle, basta chiamarle per nome”. Tutti gli appuntamenti sono rivolti ai bambini e alle bambine dai tre anni in su e sono ad ingresso libero.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

