Tragedia a Pistoia: 87enne investita da un'auto, la nuora ha un malore

Tragedia questa sera, 26 dicembre, a Pistoia. Intorno alle 18, lungo via Fiorentina, una donna di 87 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto. Sul posto sono intervenute due ambulanze e la polizia municipale di Pistoia per i rilievi.

Poco distante si sarebbe trovata anche la nuora dell'87enne, che avrebbe assistito alla scena. Secondo quanto riportato da La Nazione e Il Tirreno quest'ultima, 59 anni, secondo le prime ricostruzioni avrebbe accusato un malore. Soccorse, da quanto emerso purtroppo sarebbero decedute entrambe: l'87enne per i traumi riportati, la 59enne per il malore.

Un dramma su cui sono ancora in corso gli accertamenti. Secondo quanto emerso il conducente dell'auto si sarebbe subito fermato per prestare soccorso, risultando negativo all'alcoltest. Il tratto di strada interessato dall'incidente ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso.

