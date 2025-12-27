Abbandoni dei rifiuti a Empoli: il bilancio di novembre

Nonostante il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti su tutto il territorio comunale stenti a diminuire, non si diminuiscono le attività il controllo degli Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con la polizia municipale e il Servizio Ambientale del Comune di Empoli, restano forti e continuativi.

Nel report mensile di novembre 2025 l’attività degli ispettori ambientali di Plures Alia ha interessato via Magolo, via Ponzano, via Achille Grandi, via Monteboro, via Boccaccio e piazza San Rocco. Dalle immagini scattate alle aree dove sono stati effettuati i rilevamenti dei rifiuti abbandonati, si evince una grande quantità di sacchi neri, valigie di grosse dimensioni e molto altro in via Achille Grandi; in via Magolo abbandoni a bordo strada e su un marciapiede.

Importante anche l’abbandono in via Monteboro, dove sono stati ispezionati 13 sacchi neri di origine non domestica; i rifiuti sono stati messi sotto sequestro dalla Polizia Locale.

Sono stati trovati altri rifiuti depositati a un cestino urbano in via Boccaccio e alle campane di vetro in piazza san Rocco.

Gli ispettori ambientali di Plures Alia hanno effettuato 135 controlli, ispezionato 230 rifiuti e prodotto una sanzione da 120 euro.

Per il mese di novembre la Polizia Municipale, a seguito di sopralluoghi e indagini sul territorio, ha elevato le seguenti sanzioni: 1 verbale ai sensi dell'art. 13 Comma 5 del Regolamento della Gestione Integrata per la Raccolta dei Rifiuti Urbani per un abbandono avvenuto in via Sant'Anna; 1 verbale ai sensi dell'art. 13 Comma 1 e 4 del Regolamento di Polizia Rurale per un giardino incolto e in forte stato di degrado in via V. Veneto.

A conclusione di una grossa indagine per abbandoni di rifiuti in via Livornese, in via Pratella, in via del Piano all'Isola, in via del Convento e in via delle Draghe nel Comune di Montelupo Fiorentino, la Polizia Municipale ha effettuato una notizia di reato a carico del responsabile ai sensi dell'Art. 192 comma 1 e comma e, sanzionato dall'art.255 comma 1 del D.lgs. 03/04/2006 n.152 Norme in Materia Ambientale.

Inoltre sono in corso ulteriori indagini per l'individuazione dei responsabili per altri abbandoni di rifiuti in via di Sant'Anna, in via Monteboro e in via de Gasperi.

“Il lavoro che ogni volta viene svolto dagli Ispettori ambientali di Plures Alia, dal personale di Polizia Municipale, dall’ufficio Ambiente comunale è encomiabile e come amministrazione siamo grati per questo – afferma l’assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci -. Ma non basta. Voglio sottolineare che tutte le segnalazioni sono importanti e vanno effettuate in maniera tempestiva e sui canali giusti: la App di Alia e all’Urp del Comune. Inoltre, quando sono incorso delle indagini sul ritrovamento dei rifiuti, gli stessi vengono delimitati da un nastro speciale, identificativo e anche un cartello che attesta l’ispezione eseguita. Prima che l’area venga liberata dall’abbandono possono passare anche alcuni giorni e questo può creare disagio nella comunità ma il ritrovamento viene tolto dal personale di Alia. Capisco che sembra tutto molto demoralizzante ma vale la pena proseguire sensibilizzando, fare squadra, farlo bene e insieme e pensare a nuove iniziative che coinvolgano tutta la cittadinanza. Dobbiamo ridurre questo fenomeno di inciviltà. Assolutamente. C’è ancora tanto su cui lavorare e continueremo a farlo”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

