Anziana investita a Pistoia, muore per malore anche la nuora

Sono due le vittime dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 dicembre in via Fiorentina, nella zona dello Sperone, alla periferia di Pistoia. A perdere la vita sono state due donne della stessa famiglia, morte nello stesso luogo ma per cause diverse.

La prima vittima è Liliana Podestà, 87 anni, investita da un’autovettura mentre stava attraversando la strada. Poco dopo, a pochi metri dal punto dell’impatto, si è accasciata al suolo anche la nuora, Laura Mecheri, 59 anni, colta da un malore improvviso. Secondo la ricostruzione della polizia municipale, la donna non sarebbe stata urtata dal veicolo ma avrebbe avuto un arresto cardiaco fulminante, probabilmente scatenato dallo shock per quanto appena visto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18. L’automobilista, che viaggiava in direzione Bottegone, si è fermato subito per prestare aiuto. Per cause ancora in fase di accertamento, l’anziana è stata travolta sull’asfalto. La nuora, che si trovava con lei e verosimilmente la stava accompagnando, ha tentato di soccorrerla ma si è improvvisamente sentita male, crollando a terra sotto gli occhi dei presenti.

Sul posto sono giunti in pochi minuti tre mezzi di soccorso e l’automedica. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione su entrambe le donne, senza però riuscire a salvarle. L’area è stata transennata per consentire i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, inclusa la posizione del veicolo e delle vittime.

Il conducente dell’auto, sotto shock, è rimasto sul posto ed è apparso profondamente provato. I familiari sono stati avvisati e hanno raggiunto via Fiorentina poco dopo, mentre la notizia si diffondeva rapidamente in città. La morte di due donne legate da vincoli familiari, avvenuta nel giorno di festa e nello stesso contesto, ha suscitato forte commozione e sgomento nella comunità pistoiese.