"Un ponte tra generazioni": Giani posta sui l’atto di decorazione militare del nonno omonimo

"I giorni di Natale sono anche questo: giorni in cui si rovista nei ricordi, tra carte ingiallite, nomi, storie di famiglia. Oggi ho trovato un documento che mi ha profondamente colpito: 105 anni fa mio nonno, da cui porto il nome, veniva decorato con la medaglia di bronzo al valor militare per atti di coraggio durante la ritirata di Caporetto".

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui profili social, dove stasera ha pubblicato la foto di un documento di oltre un secolo fa, risalente al 20 giugno 1920, e della medaglia di bronzo al valor militare, con cui l’allora Ministero della Guerra riconosceva il valore del nonno, peraltro suo omonimo, per aver combattuto nella battaglia di Caporetto del 1917.

"Vedere scritto lì, nero su bianco, 'Eugenio Giani' fa davvero impressione - ha aggiunto il governatore Giani -. È un ponte tra generazioni, un richiamo al senso del dovere, al sacrificio, al coraggio silenzioso di chi ha vissuto la Storia sulla propria pelle".

Niccolò Banchi

